La carta suicida que Kate Spade dejó para su hija: “¡Pregúntale a papá!”

La diseñadora Kate Spade, de 55 años, fue encontrada muerta el pasado martes en su piso de Park Avenue. Las investigaciones confirmaron que se trató de un suicidio, se quitó la vida ahorcándose con una bufanda y dejó una nota suicida.

La carta estaba dirigida a su hija Frances Beatriz y decía lo siguiente: “Bea, siempre te he amado. Esto no es culpa tuya. ¡Pregúntale a papá!”, se lee en el escrito que la ama de llaves encontró junto al cuerpo.

Según confirma la cabecera digital TMZ, fuentes policiales aseguran que Spade sufría una profunda depresión porque su marido desde 1994, Andy Spade, le había pedido el divorcio hace unos días. El mismo medio asegura que Andy se había marchado del domicilio familiar y vivía en un pequeño apartamento cercano a la casa.

Su hermana asegura que Kate padecía un trastorno bipolar

La familia emitió un comunicado en el que señalaban que estaban “devastados”. “Amamos mucho a Kate y la echaremos de menos”, escribieron a la vez que pedían respeto.

Al parecer, según la hermana de la fallecida, Reta Saffo, Kate padecía un trastorno bipolar desde hace unos años. “No recibió el cuidado adecuado para lo que creo era (e intenté numerosas veces ayudarla a tratarse) un trastorno bipolar”, explicó en el canal NBC 4.

Además en The Kansas Local Star indicó que la muerte de su hermana no le había resultado “inesperada” ya que “todo el estrés y presión de su marca” pudo “accionar el interruptor por el que, con el tiempo, se volvió totalmente maníaco-depresiva”. Según Saffo, su hermana no esperaba la “inmensa celebridad” que cosechó ni estaba “preparada” para ella.

Según fuentes cercanas a la familia, estos están “indignados y entristecidos” de que Saffo, que ha estado distanciada más de diez años de ellos, elija aparecer con comentarios infundados”, ha declarado a la revista ‘People’, en donde añadían: “Sus declaraciones pintan un retrato de alguien que no la conocía para nada”.

La muerte de Kate Spade se suma a la de otros reconocidos diseñadores que murieron en trágicas circunstancias como Christian Dior o Gianni Versace.