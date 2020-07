Karelys y Cayetano Rivera, una relación secreta de "seis años"

Seguro que te acuerdas de Karelys Rodríguez, la joven abogada que puso en jaque la relación de Cayetano Rivera y Eva González. Por si no lo recuerdas, en diciembre Cayetano fue pillado con Karelys en Londres, cuando se suponía que estaba de viaje con colegas. Tras la 'cazada', dijeron que sólo eran amigos pero luego ella desveló que habían tenido una relación sentimental cuando él no estaba con Eva.

Esas versiones, de dudosa credibilidad, salen ahora a relucir porque Karelys ha cambiado de discurso a uno más verosímil. La joven, de 28 años, afirma en la revista Lecturas que "ha tenido una relación con Cayetano hasta el año pasado".

Según Karelys Rodríguez, concede ahora esta entrevista porque "se han dicho cosas horribles de ella". También asegura que no tendió ninguna trampa a Cayetano y que ha pecado de "inocente e inmadura".

Karelys y Cayetano, una relación secreta de "seis años"

La joven afirma que el diestro y ella han mantenido "una relación especial durante seis años". "Yo estaba enamorada. Nunca lo he querido reconocer, me lo negaba a mí misma. Era muy joven, vivía el día a día, me bastaba muy poco".

"Cuando empezamos él no estaba soltero, tenía pareja, pero iba detrás de mí. Yo tenía 21 años. Me decía que era importante en su vida y me hacía sentir especial. (...) Si yo he estado ahí ha sido porque él no me dejaba ir", añade.

Muchos encuentros

También confiesa que sus encuentros los "organizaba él": "Yo siempre estaba disponible. No quiero entrar en el número pero no eran pocas las veces que nos veíamos".

Además, y lo que es más fuerte, ha dicho que Cayetano Rivera ha intentado ponerse en contacto con ella durante el confinamiento. "No sé si es porque se acuerda de mí o simplemente está preocupado por si hablo".

Eva González siempre ha creído a su marido

La cita de Cayetano con Karelys provocó un gran dolor en la pareja. Se habló de que podían romper y se dijo que ella lloraba todos los días en las grabaciones del programa, y que por eso tenían que parar cada cierto tiempo. Sin embargo, la ex Miss no se mostró dispuesta a hacer que este bache acabase con su familia.

Eva 'perdonó' a Cayetano y le defendió ante la prensa. No sabemos qué le habrá contado él, y tampoco sabemos qué pasará ahora, pero esto huele a ruptura.

En fin... esto pinta mal, pero parece más verosímil que las versiones anteriores, ¿no crees?