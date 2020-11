Julio Iglesias explica que está "escondido" por este motivo.

El pasado mes de junio, Julio Iglesias, de 77 años, se vio obligado a cancelar su gira con la que iba a celebrar sus 50 años en la música debido a las restricciones sanitarias impuestas ante la pandemia del coronavirus.

Desde hace meses el cantante está desaparecido en Estados Unidos porque tiene "pánico". ¿Cuál es el motivo que le ha llevado a estar en esta situación?

El artista español ha concedido una entrevista en la radio a Carlos Herrera en la que ha confesado que está encerrado en casa para estar aislado de todo el mundo. "Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo, me tengo que cuidar y esto rodeado de las personas más de confianza para cuidarme".

Después ha señalado: "Vivo un poco con una vida complicada porque tengo pánico al covid-19".

"La generosidad no es decir 'te quiero', es cuidarte y saber que puedes matarles"

Aunque Julio tiene ganas de volver a recuperar su trabajo con normalidad, todavía ve muy lejano el día en el que pueda volver a subirse a un escenario. "Tengo ganas de volver a trabajar, pero me parece imposible en estos momentos porque no sabemos cómo la gente va a poder volver a los conciertos. El tema de la vacuna es complicado.Hay muchas cosas que están pasando en estos meses que nos complican bastante la libertad", ha indicado en el programa 'Herrera en Cope'.

El cantante ha aprovechado para hacer un llamamiento a los jóvenes para que sean más responsables por el bien de todos y sobre todo de sus mayores: "Yo imagino a la gente de todo el mundo que está sufriendo por este problema, yo soy una víctima más. Me enfada un poco el poco compromiso que tiene la gente joven con sus padres y sus abuelos. La generosidad no es decir 'te quiero', es cuidarte y saber que puedes matarles".

"Mi vida ahora mismo es aburrida"

Después ha indicado cómo es su vida ahora. "Mi vida ahora mismo es aburrida, no tengo mucha capacidad creativa. Leo y me preocupo mucho sobre la situación que vivimos. He hablado con expertos y me cuentan cosas interesantes como que tenemos que esperar, tener la boca cerrada para no contagiarnos y mantener la distancia de seguridad siempre".

Julio ha añadido: "El escenario es donde yo vivo, en estos momentos estoy sobreviviendo, por eso lo echo mucho de menos".

Unas palabras tras la muerte de Maradona

Durante la entrevista, Herrera le preguntó también por Diego Armando Maradona, -que murió este miérocles 25 de noviembre-, al que el cantante conoció en Barcelona, justo, con Carlos Herrera como testigo.

"Lo conocí en el estadio del Camp Nou de Barcelona durante un concierto y me acuerdo que canté 'Caminito' con Plácido y con Diego. Siempre ha sido una persona amigable y muy grande, un artista del fútbol", dijo emocionado.

"Siempre se puede ser campeón si eres campeón del alma. Él siempre lo hizo y Diego era un grande del fútbol. Era una persona especial en su forma de vivir y siempre me ha parecido un tipo muy generoso", terminó diciendo Julio Iglesias.