Jordi González lanza un alegato en defensa de Zeppelin, productora de 'GH VIP'

Jordi González ha echado un capote a sus compañeros durante el debate de 'GH VIP'. El presentador, que no se ha pronunciado de forma pública sobre la fuga de anunciantes que vive el formato por el presunto abuso sexual a Carlota Prado, ha lanzado un alegato a favor del programa y de Zeppelin TV, su productora.

Para ello, ha sacado pecho de los datos de audiencia de esta edición del formato en la gala del pasado jueves que él condujo debido a la ausencia de Jorge Javier Vázquez por problemas de salud. Un mensaje que ha sonado a canción de despedida, ya que 'GH Dúo', la edición por parejas del reality, podría haber desaparecido de los planes de Mediaset.

Jordi González ha comenzado su discurso haciendo referencia a las abrumadoras cifras de audiencia cosechados por 'GH VIP' el pasado jueves: "Un dato de récord, 35,7% de audiencia. Esto es un dato que no se ve en la televisión actualmente".

Me han pasado cosas buenas y cosas muy buenas. Y entre las mejores cosas que me han pasado ha sido trabajar con el equipo de Zeppelin TV.

Tras esto, ha comenzado a hablar de su extensa y rentable trayectoria profesional para elogiar al equipo del programa: "Yo llevo 34 años en la televisión. Me han pasado cosas buenas y cosas muy buenas. Y entre las mejores cosas que me han pasado, una de ellas ha sido trabajar con el equipo de Zeppelin TV".

Jordi González ha llegado a calificar a los trabajadores como una "familia". Un gesto que evidencia el apoyo del catalán a 'Gran Hermano VIP' y a la cadena, Telecinco.

El gesto de Jordi González puede entenderse como una maniobra para intentar mejorar la reputación del programa que ha sufrido graves daños por la reactivación del caso Carlota Prado.

El presunto abuso sexual de la joven por parte de su compañero José María y la gestión de este suceso por parte del programa en 2017, ha provocado una fuga masiva de anunciantes dos años después. Un hecho que ha generado graves daños económicos a Mediaset y que podría provocar cambios en la estrategia de programación del grupo audiovisual.

Muchos espectadores del programa se han dado cuenta del tono del mensaje de Jordi González. De forma subtextual, el catalán ha dado a sus palabras un cierto matiz de tristeza que podría augurar la desaparición de 'GH Dúo' de la programación de Telecinco. Así lo han entendido también algunos seguidores del programa, que no han dudado en comentarlo en Twitter.

Me ha dado pena Jordi, hablando de Zeppelin sonaba a despedida del formato GH, cuando no tenía que haber sido una despedida sino un cambio en el formato que ya no estaba siendo creíble parecía más un GH Sálvame en fin... #MeGustaGHVIPDBT13