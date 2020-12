Joaquín Torres: "Tenía relaciones con chicos y me pasaba dos días vomitando porque me odiaba"

Joaquín Torres, de 50 años, -pareja de Raúl Prieto, director de televisión-, ha hablado abiertamente de su condición sexual que ocultó durante 40 años, principalmente por la presión familiar. "He nacido en una familia homófoba", ha confesado en la revista 'Lecturas'.

El arquitecto de los famosos ha continuado explicando el infierno que padeció por ello: "Imagínate, yo escuchaba en mi casa que lo peor que te podía pasar era tener un hijo maricón. ¡Eso te cala de tal manera! A mí me aterraba defraudar a mi padre. Yo hacía todo lo que se me pedía en superlativo. Si quería que fuera un buen estudiante, me esforzaba para ser el mejor; si había que ser heterosexual, pues luché con todas mis fuerzas para serlo".

Sus padres llegaron a llevarle al psiquiatra cuando tenía 14 años. "Pretendían curarme. Es verdad que durante muchos años todo se quedó oculto. Me alivió en ese momento pero fue un horror porque retrasó algo inevitable", señaló en 'Espejo público' el pasado mes de junio. El arquitecto señaló que después su padre lo acabó aceptando y le quiere.

En este programa también desveló: "Tengo 50 años y me he pasado 40 años de mi vida inventando una historia de mi mismo. Yo era mi principal enemigo".

Su exmujer e hijos

Torres llegó a estar casado durante once años con una mujer, Mercedes Rodríguez Parrizas, la madre de sus dos hijos, Manuel y Álvaro.

Sobre la que era su mujer llegó a confesar en el programa de Antena 3 que no la deseaba: "Cuando me casé le puse dos condiciones: no tener hijos y no dejar el trabajo. Yo no deseaba a mi mujer y me sentía muy culpable. Ella lloraba y yo lloraba. Yo me acostaba con ella pero no la deseaba".

El arquitecto explicó a Susanna Griso que se casó sabiendo que no quería ser gay y que condenó a su mujer y a él mismo a "una prisión". "Yo era incapaz de decir que era homosexual, le dije a mi mujer que era bisexual", confesó.

Lo peor fue el momento en el que tuvo que contárselo a sus hijos. "Lo más duro de todo fue decirle a mis hijos que yo era homosexual" aunque "luego fue facilísimo porque los niños son muy listos y generosos. Me dijeron que no me preocupara de nada. Tengo una relación estupenda con mi hijo Álvaro y me ha dicho que se siente orgulloso de mí", manifestó satisfecho.

[El arquitecto de los famosos se divorcia por supuestas infidelidades]

Su pareja Raúl Prieto

Tras separarse, saltó a los medios su relación con Raúl Prieto, el director de 'Viva la vida' y anteriormente de 'Sálvame', con el que sale desde hace cuatro años.

La pareja se conoció en 'Sálvame' cuando él presentaba una sección semanal en el programa. "Hay mucha gente que piensa que dejé a Mercedes por Raúl, y él solo fue el motor que necesitaba para vivir de manera coherente", ha señalado en la entrevista que le ha hecho Toñi Moreno.

Joaquín Torres y Raúl Prieto son una pareja consolidada. Así ha hablado el arquitecto de su novio: "Es alguien a quien quiero mucho y que me ha dado la posibilidad de comportarme como soy yo. Por primera vez siento que estamos en una relación equilibrada (...) Es encantador con mis hijos y me acepta con mis obsesiones. Raúl me ha ofrecido una vida maravillosa de equilibrio. Lo miro y pienso: 'Valió la pena'. Espero que esté en mi vida siempre de la manera que él quiera".

"Tenía relaciones con chicos y me pasaba dos días vomitando"

Joaquín Torres se ha abierto en canal y ha revelado lo mal que lo pasó en sus primeras relaciones con hombres. "La primera vez que me acuesto con un chico es porque pago a un gigoló. Yo no me permitía ni ir por los ambientes gais porque me negaba a mí mismo. Yo salía de noche y tenía relaciones con chicos y me pasaba dos días vomitando, porque me odiaba a mí mismo. Para mí, aquellos lugares donde encontrarse, aquellos garitos, eran un horror. Me avergonzaba ir".

Cuando salió del armario y reconoció su orientación sexual, sufrió el rechazo de muchos amigos y conocidos: "Me han dejado de invitar a eventos a los que no tenía ningún interés en ir. Es doloroso cuando el rechazo lo sientes de amigos tuyos de verdad. Eso duele y me ha pasado", ha señalado.

Su hermano murió de sobredosis y se siente culpable por ello

Cuando Torres tenía 23 años, perdió a su hermano de 28 a causa de las drogas. "Durante años me he sentido muy culpable por la muerte de mi hermano Juancho a causa de las drogas. Es muy difícil vivir con una persona drogodependiente y yo no tenía la madurez para entenderlo. Cuando murió de una sobredosis, me di cuenta de lo poco generoso que fui con él", ha desvelado.

La pareja de Raúl Prieto se siente culpable por no haber detectado antes dónde estaba el problema: "De lo poco que fui capaz de entender su enfermedad. Me llamaba maricón delante de sus amigos y yo lo odiaba. No supe entender que estaba metido en un mundo horrible. Este tema ha sido tabú durante años en mi familia", ha sentenciado.