Jaime Peñafiel: “Letizia es agresiva y maleducada. O Felipe se divorcia o ella se carga la monarquía”

Después de la relevancia que ha tenido a nivel nacional e internacional el vídeo viral entre la reina Letizia y Sofía y todo lo que ha quedado al descubierto tras ello, Jaime Peñafiel se ha pronunciado acerca del tema en diferentes medios: “A Letizia es difícil reconducirla, es libre e independiente, pero si entras en una familia real... tienen que parecer ejemplares, pero ella no lo es”.

El periodista nunca ha ocultado que Letizia Ortiz no es de su devoción y no le parece la persona adecuada para ejercer de reina y anteriormente, de princesa de Asturias. “Letizia va por libre, tiene un marido que es muy buena persona, pero que está acojonado con ella para que no salte. Es una mujer incontrolada e incontrolable. Tiene un carácter endiablado y ya lo demostró en su pedida de mano”.

Incluso ha descrito a la mujer de Felipe VI como una persona violenta: “Letizia tiene un carácter violento, es incontrolable, agresiva, maleducada... Todo eso y mucho más”. Mientras que a Felipe le ha descrito como “una buena persona, pero no tiene carácter, y menos con ella”.

Peñafiel también ha comentado que la relación entre los miembros de la familia real es nula y que hay que remontarse al año 2013 para entender la mala relación entre la reina Sofía y Letizia. Fue en este año cuando el primo de la asturiana, David Rocasolano, habló en su libro ‘Adiós, princesa’, de un aborto que sufrió Letizia: “Doña Sofía se apartó porque es una defensora de la vida”. Después las tensiones y la relación han ido a peor, sobre todo después de que Letizia quisiera cortar toda relación con Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina por el caso Nòos.

“Letizia es maleducada y Leonor está siendo una especie de copia”

También ha mostrado su opinión acerca de la educación que le está dando Letizia a la princesa de Asturias, futura heredera al trono: “Letizia es una persona muy maleducada, muy soberbia y con una protección ridícula a sus hijas. Lo que ocurre es que la niña mayor está siendo una especie de copia pequeña de su madre. Está creciendo también como una niña maleducada. No es de recibo que le apartara la mano a su abuela”.

Peñafiel considera que la reina es una persona “provocadora”, que “ha inculcado odio a las niñas hacia su abuela” y que en Casa Real “no hay nadie que pueda reconducirla, como tampoco decirle que deje de meterse bótox en la cara”. Después puntualizaba: “Lo que no puede ser es que ella marque la línea a seguir de la monarquía”.

El periodista cree que la familia real está contra las cuerdas y plantea el divorcio como la mejor solución para salvaguardar la imagen estropeda de la institución: “Con el daño que le ha hecho a Felipe, dudo que siga enamorado de ella. Ya lo dijo Juan Carlos, o se divorcian o ella acaba con la Monarquía”, ha declarado para ‘En Blau’.