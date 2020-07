Sabemos qué expareja de 'La isla de las tentaciones' se 'acostó' en la fiesta del reencuentro

La isla de las tentaciones se convirtió la temporada pasada en el reality revelación de Mediaset. Las cinco parejas que comenzaron su aventura en República Dominicana con el objetivo de averiguar la fortaleza de sus respectivas relaciones, tuvieron que explicar seis meses después cuál era su situación sentimental tras la experiencia televisiva que les cambió la vida para siempre.

Fani y Christofer; Andrea e Ismael; Fiama y Álex; Susana y Gonzalo; y Adelina y José regresaron al programa con unas novedades que, hasta aquel momento, permanecían en secreto. El programa supuso un antes y un después para todos ellos. Se arriesgaron y se pusieron a prueba para ver si realmente se querían y podían continuar el resto de sus vidas juntos, pero algunos 'acabaron como el Rosario de la Aurora'.

Fiesta de final de rodaje con 'final feliz'

Todo el mundo recuerda cómo Susana tomó la decisión de irse sola de la isla y dejar atrás seis años de relación con Gonzalo; cómo José y Adelina salieron más reforzados de su relación y con una boda a punto de celebrarse, cómo Álex y Fiama no querían saber nada del uno del otro; cómo Fani y Cristofer se habían reconciliado y seguían juntos o cómo Andrea continuaba su historia de amor con Óscar, el soltero por el que cayó en la tentación, pero ¿qué pasó la noche en la que todo el equipo celebró el final de temporada?

Como ha podido saber Vozpópuli en exclusiva por fuentes cercanas al programa, una de las exparejas de La isla de las tentacionestuvo una última noche de pasión antes de encaminar de nuevo sus vidas y dejar su historia 'para siempre'.

¿Quienes? Ismael y Andrea. ¿Pero ella no había acudido allí con Óscar, su nuevo romance? Los protagonistas de esta historia aseguraron ante Mónica Naranjo que su relación había acabado para siempre y que ninguno quería saber nada del otro, pero ya se sabe que donde hubo, retuvo. Además, él explicó que habían seguido intimando cuando salieron del programa, pero que "como ella hablaba con el soltero", acabó dejándola sola.

Ya se sabe que algunas fiestas no acaban nada bien, o sí, según cómo se mire, pero todo depende del lado que te pongas en esta 'pasión turca'. Suponemos que el roce hace el cariño y que tras unos bailoteos y alguna bebida espirituosa, Ismael y Andreano pudieron contener sus ganas de verse y acabaron juntos aquella noche bajo la atenta mirada de todos los compañeros del equipo. No sabemos si después de ese efímero momento volverían a verse o no, pero la relación entre Óscar y Andrea tampoco salió bien.

Ismael y su supuesta "amistad íntima" con Rafa Martín

El pasado febrero, María Patiño desvelaba en Socialité que el concursante de La isla de las tentaciones y el entrenador personal habían mantenido en el pasado un contacto más íntimo. "Ismael y yo nos conocimos virtualmente y estuvimos unos meses hablando hasta que nos conocimos personalmente", expresaba Rafa Martín, colaborador fitness de Sálvame.

"Empezamos a tener una relación que fue a más, a más y a más hasta que pasó lo que pasó", revelaba a los compañeros del programa de Telecinco sobre el murciano. Además, Martín aseguraba en el espacio de Mediaset que: "Ismael no se muestra cómo es él realmente es porque aunque tiene cara de angelito es un poco diablo". A pesar de que la expareja de Andrea negó todo lo que el entrenador relataba, nunca sabremos si sucedió realmente o no. ¿Se habrán vuelto a ver Andrea y él o tendrán de nuevo sus corazones ocupados? Quién sabe, quizá este verano vuelvan a caer en la tentación.