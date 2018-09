Isabel Pantoja reaparece en un acto, sonriente y muy delgada, tras su polémica llamada

La tonadillera reapareció el pasado viernes ante los medios de comunicación en un acto publicitario después de llevar años sin hacerlo y después de su polémica llamada en ‘Sálvame’ en la que habló, por primera vez, de cómo es su relación con su hija.

El acto se celebró en Valencia, teniendo a Cristina Tárrega como maestra de ceremonias, en un acto que presentaba una nueva línea de cosméticos. “Volver a Valencia, que para mi ha sido siempre mi casa, sabéis que he venido toda mi vida, es paz”, declaró.

Isabel estaba muy guapa y bien maquillada, y bromeó con ello: “Mirad que mona estoy después de ponerme las cremas”. Después siguió haciendo publicidad: “Te cura, todo, te pone divina, te la pongas donde te la pongas. Es para todo, de arriba abajo”, dijo despertando las risas de los allí presentes. Fue entonces cuando se oyó a un espontáneo gritar: “Eres lo mejor que tenemos en España”.

La folclórica escogió para la ocasión una camisa blanca de manga larga y acampanada, ceñida a la cintura, con pantalones negros, también en forma de campana. Un estilismo que afinaba aún más su silueta. Pantoja ya perdió peso hace mucho tiempo pero los últimos disgustos podrían haberla hecho perder aún más peso.

Huyó cuando le preguntaron por su hija Isa

En el acto, Isabel Pantoja se mostró muy sonriente y amable hasta que le preguntaron por su hija Isa (Chabelita). El reportero de ‘Sálvame’, Sergi, le pidió a Cristina Tárrega si podía pedirle a la tonadillera que hiciera un alegato para que su hija no saliera nominada esta semana en 'Gran hermano VIP 6'.

Como la periodista no se atrevió, Sergi volvió a la carga: “Isabel, estamos en directo en tu programa favorito al que llamaste la semana pasada, me dice Jorge Javier si quieres dar un alegato para que no echen a tu hija de 'Gran Hermano VIP'”, dijo despertando las risas de todos menos de la tonadillera.

El semblante de Pantoja se tornó serio cuando le hicieron la pregunta y de inmediato se giró hacia el presidente de la firma, con gesto enfadado,y le dijo si podía marcharse ya. Cuando obtuvo el beneplácito, se despidió tirando besos a los allí presentes y desapareció. Entre el público se pudo escuchar a algunos decir: "Ya la has cabreado".

Dulce se sienta en ‘Sábado Deluxe’

Después, los colaboradores de ‘Sálvame’ criticaron su reacción: “No puede no hablar de su hija. Cuando estuvo Kiko le defendió a muerte”. María Patiño añadía: “Una mujer con tantas tablas sobre el escenario y con la prensa, ¿no podría haber dicho una frase sencilla para salir airosa?”.

La llamada de Pantoja abrió la caja de Pandora y no ha hecho nada más que comenzar. La noche de este sábado será la propia Dulce, a la que criticó duramente y culpó por el comportamiento de su hija tachándole de “mala persona”, la que se sentará en ‘Sábado Deluxe’ para responderla. Se avecina tormenta...