La indirecta del director de 'Sálvame' a Belén Esteban sobre los testigos de su boda

Belén Esteban está como loca porque llegue el 22 de junio y pueda dar el 'sí, quiero' más esperado del momento. Y es que la colaboradora de Sálvame se ha reunido este fin de semana con los que serán los testigos de su boda, entre ellos y conocidos públicamente, Antonio Rossi y María Patiño.

Aunque faltaban caras conocidas, este fin de semana ha estado lleno de grandes ausencias por la participación de los colaboradores de Sálvame en Sálvame Okupa. Y es que muchos han sido los compañeros que han comentado dicha fotografía para avisar a la Esteban de que no estaban todos los que son. Es el caso de David Valldeperas,director de Sálvame quien le ponía un mensaje muy bromista a su amiga: "No están todos...". Otra que no se pierde una fiesta y quien también comentó la imagen de su amiga fue la presentadora, Carlota Corredera, que decía: "Faltan testigos, no?".

La princesa del pueblo ha posado de lo más sonriente posible al lado de la gente a la que quiere y con la que es ella cien por cien. El que también estaba disfrutando de la tarde del domingo, era su Miguel. Parece que el novio de la Esteban se ha integrado de maravilla con el entorno más cercano de la que será su mujer en apenas dos meses. Tal ha sido la felicidad que ha sentido, que ha querido compartir con todos sus seguidores una fotografía de ese momento: "Tarde con mis testigos".

Quien sabe, puede que esta fotografía llena de felicidad y de alegría levante la polémica en el plató de cada tarde de Telecinco entre los colaboradores porque ya sabemos cómo son. Y es que la envidia es muy mala... De lo que sí que estamos seguros es de que Belén Esteban está viviendo uno de los mejores momentos, no solo profesional, sino personalmente. Y es que, después de ganar la batalla contra Toño Sanchís, está apunto de cumplir uno de los sueños de su vida, casarse con la persona que ha destruido todos los esquemas de la princesa del pueblo.