Se hace viral el toque de atención de Leonor a su padre, el Rey, en el homenaje de Estado

Este jueves se ha celebrado el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus que ha estado presidido por el rey Felipe VI, que ha entrado en el Patio de la Armería al Palacio Real entorno a las 8:40 horas, acompañado de la reina Letizia y sus hijas, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. Los ausentes han sido los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía.

A la entrada de la familia real pudimos ver a la princesa de Asturias, de 14 años, con un look diferente al resto de la familiareal que iba completamente de oscuro, aunque no de negro.

La reina Letizia y su hija Sofía iban muy parecidas con vestidos de color azul marino. Algo que ha llamado a atención al entenderse como que se ha querido dar mayor protagonismo a la heredera al trono al lucir un diseño de dos piezas en dos colores de top negro y falda gris, que ya ha llevado en más de una ocasión.

Al principio Leonor ha estado un poco desubicada y despistada. Primero entró al Patio de la Armería más alejada y apartada de lo normal, caminando detrás de sus padres los Reyes y su hermana y después, cometió un error al colocarse en el lugar equivocado. Pero rápidamente ella misma se dio cuenta y se ubicó como manda el protocolo, a la derecha de su padre.

📹 VÍDEO | Sánchez recibe al rey rey Felipe VI que, acompañado por la reina y sus hijas, presidirá la ceremonia de Estado por las víctimas del coronavirus en la Plaza de la Armería del Palacio Real https://t.co/TiVdAaHtfwpic.twitter.com/yFCq5QXa0H — Cadena SER (@La_SER) July 16, 2020

El comentado gesto de Leonor con su padre

Momentos después, la princesa Leonor ya estuvo más centrada y despierta y se percató de algo que estaba haciendo mal su padre. Leonor de Borbón le dio un toque de atención y le avisó de que tenía que ponerse la mascarilla, señalándose con el dedo la cara.

Al Rey se le había olvidado ponérsela cuando volvió a su asiento tras pronunciar su discurso. Rápidamente, el monarca cogió su mascarilla del bolsillo interior de la americana y le agradeció a su hija que se lo recordara. Desde luego lo que muestran estas imágenes es de lo concienciadas que están las hijas de los Reyes con el uso de la mascarilla.

El video de este momento se ha hecho viral y está siendo muy comentado en las redes sociales.

La Princesa Leonor recordándole al Rey Felipe el uso de la mascarilla tras el discurso. :) pic.twitter.com/dLn5XbGx7D — Valentín MasterChef 7 (@ValentinMChef7) July 16, 2020

El atento gesto de la princesa Leonor al Rey: 'papá, la mascarilla'. pic.twitter.com/tNrLAIGyYU — Tomás García Castro 🇪🇸 (@tomasgarciacast) July 16, 2020

Todos somos Leonor en algún momento https://t.co/ZMMWN50iry — Sergio 🌈🇪🇺 (@Sergio94l) July 16, 2020

Hombre, que Leonor le recuerde a su padre que se ponga la mascarilla no será la hostia, pero al menos le avisa. No como Felipe que nunca le avisó al emérito que se cerrara la bragueta. — Chandal mental (@Worldmanager_WM) July 16, 2020

Me ha gustado mucho este gesto de la princesa Leonor: “papá, la mascarilla” pic.twitter.com/iM15NOlNGK — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) July 16, 2020

Ya ha hecho más por España Leonor recordándole a su padre que se ponga la mascarilla que su propio padre. — cristianmganga (@cristianmganga) July 16, 2020

Que Leonor le diga a su padre y rey que se ponga la mascarilla es algo increíble, no se si podré aguantar tanta emoción. Se abran telediarios con esa escena, lo demás no importa. Y aquí unos hablando de blanqueamiento de La Corona y otros de un gesto de futura jefa de estado. — JMMA (@JMMA11) July 16, 2020

Dejemos de blanquear a la casa real, por favor. Aquí todos aplaudiendo que Leonor le diga a su padre que se ponga la mascarilla. ¿Estamos tontos o que? — puedecontenertrazas (@Sofiaiaiaia) July 16, 2020

Las palabras del Rey

El Rey ha pedido en su discurso"respeto" y "entendimiento" para superar la crisis del coronavirus.

"Hoy es un día que conservaremos en nuestra memoria", ha aseverado el monarca, que ha recordado en primer lugar a los fallecidos y a sus familias, a las que ha enviado su afecto: "No están solos en su dolor, es un dolor compartido...". "No los olvidaremos nunca", ha remarcado Felipe VI, reconociendo que "este acto no podrá reparar" la muerte de quienes han sido víctimas del virus.

Felipe VI también se ha referido a los trabajadores que durante la pandemia han estado "al servicio del bien común" con "valentía, solidaridad y generosidad", con conductas que han supuesto "mucho más que cumplir con su deber". "Ha sido difícil, muy difícil", ha insistido el Rey, señalando al "abatimiento" y la "incertidumbre" que han marcado los últimos meses para toda la ciudadanía en general.

Discurso con letra de Vetusta Morla

Además del rey Felipe VI, han hablado el hermano de un periodista fallecido, procedente de Madrid, y una enfermera del hospital de Vall d'Hebron de Barcelona, ambos elegidos por la dureza con la que la enfermedad golpeó ambas provincias.

La profesional sanitaria ha mencionado en su discurso una parte de la letra de la canción de Vetusta Morla, 'Los abrazos prohibidos'.

Un funeral de Estado en el que una enfermera ha recitado una canción de Vetusta Morla delante de los Reyes, para pedir una sanidad pública de calidad.A mí esto me parece un gran avance pic.twitter.com/Rs3QiD9Lgz — Javi Sánchez Glez. (@javisanchezglez) July 16, 2020

El plantón de Felipe González, Vox y ERC

La ceremonia de Estado de carácter civil es un acto solemne en el que también han participado todos los poderes del Estado, un centenar de víctimas y familiares de fallecidos y representantes internacionales. En total más de 400 asistentes entre los que también se encontraban los expresidentes del Gobierno vivos como Mariano Rajoy, José Luiz Rodríguez Zapatero y José María Aznar.

Todos los expresidentes vivos han asistido menos Felipe González. Vox y ERC también han dado plantón al homenaje por considerar los primeros que es una ceremonia "exculpatoria de Gobierno" y los segundos un intento de blanquear la monarquía.