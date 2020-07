El Rey Felipe VI pide "respeto" y "entendimiento" para superar la crisis del coronavirus

Su majestad el Rey Felipe VI se ha dirigido a la ciudadanía española en el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus con un emotivo discurso. Durante el acto, que ha tenido lugar este jueves en Madrid, el monarca ha dedicado unas palabras de aliento a los familiares de los fallecidos como consecuencia de la pandemia, así como a sus familiares y a toda la sociedad española.

"Hoy es un día que conservaremos en nuestra memoria", ha aseverado el monarca, que ha recordado en primer lugar a los fallecidos y a sus familias, a las que ha enviado su afecto: "No están solos en su dolor, es un dolor compartido...". "No los olvidaremos nunca", ha remarcado Felipe VI, reconociendo que "este acto no podrá reparar" la muerte de quienes han sido víctimas del virus.

Felipe VI también se ha referido a los trabajadores que durante la pandemia han estado "al servicio del bien común" con "valentía, solidaridad y generosidad", con conductas que han supuesto "mucho más que cumplir con su deber". "Ha sido difícil, muy difícil", ha insistido el Rey, señalando al "abatimiento" y la "incertidumbre" que han marcado los últimos meses para toda la ciudadanía en general.

La actuación de la ciudadanía española ha sido "otro ejemplo de civismo, de madurez, de resistencia": "Pongamos unidos toda nuestra voluntad, nuestro saber, todo nuestro esfuerzo y empeño para poder mirar al futuro con esperanza, y hagámoslo desde el respeto y el entendimiento". "Ese será sin duda el mejor homenaje renovado [...] a quien hoy recordamos, reconocemos y honramos".