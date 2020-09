La princesa Eugenia de York, nieta de Isabel II, embarazada de su primer hijo

La princesa Eugenia de York, nieta de la reina Isabel II, está embarazada y el bebé nacerá a principios de 2021.

Así lo han comunicado los futuros padres, Eugenia y Jack Brooksbank, y el Palacio de Buckingham, casi a la vez.

"Su Alteza Real la princesa Eugenia y Jack Brooksbank están encantados de anunciar que esperan un bebé a principios de 2021", ha señalado la residencia de la Familia Real en su cuenta de Twitter.

👶 Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021..The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC