La gran bronca de Enrique Ponce y Ana Soria: insultos y gritos en plena playa.

Enrique Ponce, de 48 años, y Ana Soria, de 22, han protagonizado una gran bronca en público, una imagen muy alejada a la que nos tienen acostumbrados en las redes sociales donde muestran lo enamorados que están el uno del otro y la relación idílica que tienen.

La discusión se produjo este martes 18 de agosto a mediodía en la playa de Almería de el Cabo de Gato, donde se encuentran de vacaciones, sin importarles que hubiera gente alrededor.

La bronca entre el torero y la estudiante de derecho fue tal que alertó a los bañistas que se encontraban en el lugar, también estaban en la zona varios policías y el socorrista. El tono de la pelea fue subiendo hasta tal punto que comenzaron a lanzarse gritos e insultos, según ha relatado el vigilante de la playa, Juan José Sánchez en 'La Razón'.

"Me quedé de piedra. Menudo espectáculo"

Ante el escándalo que estaban montando, el socorrista se acercó a la pareja."Los gritos fueron subiendo de tono y se oían a distancia. No me quedó más remedio que acercarme para ver qué ocurría, y al ver al torero y a su novia discutir acaloradamente me quedé de piedra. Menudo espectáculo…".

El vigilante asegura que "fue un episodio muy desagradable y a la vista de todo el mundo. Los motivos del altercado debieron ser muy fuertes para que Ponce se alterara tanto. Yo les vi a los dos muy nerviosos, no supieron controlarse… y saltaron los insultos y los reproches".

El motivo de la pelea podría haber sido Paloma Cuevas

Al final, la novia de Enrique Ponce acabó con lágrimas en los ojos. "El rostro de la chica era un poema,parecía haber llorado y se la veía muy afectada".

El motivo de la pelea se desconoce pero en uno de los momentos de la bronca, el socorrista escuchó el nombre de Paloma Cuevas, la exmujer del torero durante 24 años con la que tiene dos hijas en común. "El nombre de Paloma Cuevas sale a la luz, por lo que me da a entender que algo relacionado con la ex mujer de este señor podría haber sido la principal causa de su enfrentamiento".

Parece que después todo volvió a la normalidad y hubo reconciliación como así se puede ver en Instagram donde han publicado fotografías de ellos dos juntos y se han dedicado bonitos mensajes de amor.

Ver esta publicación en Instagram El mar y tú 🤤❤️ Una publicación compartida de Ana (@anasoria.7) el 18 Ago, 2020 a las 12:18 PDT