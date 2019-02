Elena Tablada, muy dolida por la demanda de Bisbal: "¿Quiere proteger a mi hija de mí?"

Elena Tablada ha recibido este martes la demanda de David Bisbal. La empresaria está sorprendida por el paso que ha dado su expareja y padre de su hija. "No entiendo su postura. Dice que es para proteger a Ella. ¿Protegerla de qué? ¿De mí?", asegura Tablada a 'Vanitatis'.

Elena Tablada, muy dolida

El cantante decidió emprender acciones legales contra Tablada el pasado martes 12 en el juzgado número 6 de Alcobendas. El almeriense solicitó "medidas de protección del menor" para Ella, la niña de ambos.

Bisbal quiere que Tablada deje de subir fotos de su hija a las redes sociales. En la demanda se apunta que el cantante quiere "evitar la exposición pública en las redes de la menor".

"¿Qué hago? ¿Obviar a mi hija? ¿Como si no existiera? Si no hago daño a nadie. No tiene mucho sentido que me demande por subir fotos de mi hija cuando David y su pareja también lo han hecho", explica Tablada al citado medio, que apunta que detrás de esta reclamación judicial podría haber "otros asuntos sin resolver que tendrían un trasfondo económico".

Una guerra lejos de acabar

Tras esta demanda, la guerra entre David y Elena tomaría una vertiente mucho más seria. Sus rencillas saltaron a la luz pública hace poco menos de un año, cuando la diseñadora se sentaba en el plató de 'Viva la vida' (Telecinco) para hablar de los problemas que tenía con el padre de su hija y con su mujer, la venezolana Rosanna Zanetti.

Y todo por una foto que compartió la modelo con la pequeña en la Feria de Almería: "Por culpa de esa publicación hemos llegado a un punto en que la relación con David es insostenible, a causa de esa foto, solo a través de burofax, una relación que no habíamos tenido nunca".

Después de esta sonada entrevista, David intentó zanjar la polémica con un contundente mensaje:"No voy a decir nada de esto porque no es mi estilo ni voy a cobrar dinero de esto eso porque nunca lo he hecho eso son otras personas".

Unas palabras que dolieron mucho a Elena y que le llevaron a plantearse emprender acciones legales. Pasado el tiempo, parecía que la calma había llegado a sus vidas, una reconciliación que podría estar muy alejada de la realidad.