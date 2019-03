David Bisbal arremete públicamente contra su ex, Elena Tablada

David Bisbal no es muy dado a hablar de su vida privada en eventos. O, al menos, no lo era. Este jueves asistió a los Premios Cadena Dial, celebrados en la isla de Tenerife, y allí se pronunció ante los medios sobre su polémica mala relación con su ex y madre de su hija, Elena Tablada.

Bisbal arremete contra Tablada

"Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían hablarse porque es sobre una menor, es porque yo, previamente, ya he tratado de hablar con ella para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca", ha dicho el cantante, quien demandó a Tablada el pasado mes de febrero por sobreexponer a la pequeña en redes sociales.

Quiere proteger a su hija

Tras la demanda, Tablada cargó contra Bisbal porque entendió el requerimiento como que no podía subir fotos de Ella, algo que el almeriense negó ayer: "Yo no he dicho jamás que la madre o la familia de la madre de mi hija no puedan poner fotos de la niña. Lo único que he dicho ha sido que protejan la intimidad de una menor, nada más. Que no la asocie a marcas, punto".

Una guerra lejos de acabar

Tras esta demanda, la guerra entre David y Elena tomó una vertiente mucho más seria. Sus rencillas saltaron a la luz pública hace poco menos de un año, cuando la diseñadora se sentaba en el plató de 'Viva la vida' (Telecinco) para hablar de los problemas que tenía con el padre de su hija y con su mujer, la venezolana Rosanna Zanetti.

Y todo por una foto que compartió la modelo con la pequeña en la Feria de Almería: "Por culpa de esa publicación hemos llegado a un punto en que la relación con David es insostenible, a causa de esa foto, solo a través de burofax, una relación que no habíamos tenido nunca".

Después de esta sonada entrevista, David intentó zanjar la polémica con un contundente mensaje:"No voy a decir nada de esto porque no es mi estilo ni voy a cobrar dinero de esto eso porque nunca lo he hecho eso son otras personas".

Ahora parece que el cantante ha decidido cambiar de estrategia y hablar así con los medios sobre sus rencillas con Tablada.