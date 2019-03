Cristina, la novia de Kiko Matamoros, le declara la guerra a Makoke: "Es una trepa y está celosa"

Nuevo capítulo en la guerra abierta que mantienen Makoke y Kiko Matamoros. En esta ocasión, la última batalla ha sido provocada por la novia de Kiko, Cristina Pujol, que ha vuelto a despotricar contra la rubia en una revista.

Tras los últimos encontronazos que han tenido lugar entre el colaborador de 'Sálvame' y su exmujer, Cristina ha decidido cantarle las cuarenta a Makoke, respondiendo a todo lo que Makoke ha dicho sobre ella en estos meses en 'Lecturas' y a golpe de talonario.

"Makoke es una trepa"

Cristina considera que la exmodelo está rabiosa porque creía que Kiko volvería con ella:"Makoke estaba contenta porque creía que Kiko y yo habíamos roto y tenía previsto hacer las paces con él, pero se llevó un palo cuando vio que seguíamos juntos".

Makoke echó a Kiko de su vida pensando que volvería, y no lo hizo. Es una trepa

Según Cristina, "Makoke echó a Kiko de su vida pensando que volvería, y no lo hizo. Es una trepa".

"Makoke no respeta a nadie ¿Es más que yo? Cuando yo movía el culito hace 20 años, ella llevaba 10 moviendo la bolita [en el telecupón]. No es que ella fuera catedrática".

"Kiko y yo nos vamos a casar"

También se ha pronunciado acerca de la inminente boda entre ellos, que tendrá lugar en junio, y de cómo se encuentran en estos momentos.

"Estamos felices, estoy muy ilusionada, y a él también se lo noto. Da la cara por mí". Cristina ha asegurado que nunca se había sentido tan protegida por un hombre como con Kiko.

Hacen el amor sin protección

Cristina y Kiko tuvieron un susto hace semanas porque pensaban que ella podía estar embarazada, algo que al final no sucedió. "No hemos tenido cuidado. Pensaba que me había quedado embarazada. Habría sido muy bienvenido. Me han dicho que a Makoke le sentó fatal. Con Makoke, Kiko empezó a no tener cuidado a los tres meses. Tengo el mismo derecho que ella", ha contado la exgogó, dando a entender que mantienen relaciones sexuales sin protección.

El ex de Cristina estuvo en la cárcel

La morena también ha hablado de su ex, a quien ha retado a que dé la cara."Estuvo en la cárcel y tiene antecedentes penales. Quiere verme humillada y tirada, él es quién lleva a mi hijo a los platós", ha dicho, en relación a los dardos que le ha lanzado Jonathan, de 19 años, por las televisiones.

Y esto es todo. ¿Qué opinas de Cristina? ¿Hay amor entre ella y Kiko?