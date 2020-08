Alarma en 'Sálvame' tras dar positivo en coronavirus un colaborador.

El coronavirus ha llegado a 'Sálvame' y por consiguiente a Mediaset.A pesar de que en la cadena se han extremado las precauciones desde el principio, un colaborador del programa ha dado positivo en covid-19 en una de las pruebas, lo que ha desatado la alarma.

El posible caso de una persona contagiada por coronavirus ha obligado a que se realicen las pruebas pertinentes al resto de compañeros de 'Sálvame', que tendrá que permanecer aislados por el momento, al igual que otros compañeros de Telecinco. Esto ha provocado que la dirección haya tenido que contar en los últimos días con colaboradores menos habituales del programa.

Desde el pasado lunes se han dejado de ver a los rostros de más renombre y ninguno de los asistentes ha repetido al día siguiente. El primer día de esta semana 'Sálvame' estuvo presentado por Carlota Corredera y tuvo como colaboradores a Lydia Lozano, Antonio Montero, Jesús Manuel Ruiz, Marta López, Laura Fa, Gema López y Antonio David Flores.

Al día siguiente ninguno de ellos repitió en el plató, ni siquiera la presentadora, que fue sustituida en su puesto por Kiko Hernández, que suele presentar los jueves y no los martes. Junto a él estaban Chelo García Cortés, Miguel Frigenti, Alonso Caparrós, Miriam Saavedra, Kiko Jiménez y Carolina Sobe. A lo largo de la semana hemos visto a otros rostros como a Jimmy Giménez Arnau.

🔴 Que colaborador/ra que trabaja en #salvame y tambien en otros programas de la cadena y que salió haciendo pantalla el lunes ha dado psoitivo de #COVID19 por lo que se activo el protocolo de seguridadEsperan el test definitivo. pic.twitter.com/XurHq5aTlL — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) August 20, 2020

¿Quién es el colaborador de 'Sálvame' que ha dado positivo en covid-19?

Uno de los colaboradores que acudió al programa del lunes 17 de agosto es el que ha dado positivo en coronavirus, por lo que se ha activado el protocolo de seguridad, según informa Rocco Steinhäuser y publica 'FormulaTV'.

Esta misma mañana, Antonio Montero ha asegurado en 'ElPlural.com' que se ha sometido a una prueba para determinar si se ha contagiado con la enfermedad covid-19, y ha señalado que en las instalaciones sanitarias se ha encontrado también con Lydia Lozano y Gema López, compañeras con las que coincidió en el plató el pasado lunes. A todos los que trabajaron ese día se les están haciendo las pruebas.

Marta López y Makoke estuvieron en una fiesta en Marbella sin mascarillas

En las redes el nombre que suena con más fuerza como el colaborador contagiado por coronavirus es Marta López. Esta ha puesto en jaque a Mediaset ya que también trabaja en el programa 'Ya es mediodía', por lo que se están realizando pruebas a muchas personas de la cadena, no sólo de 'Sálvame'.

Días antes, la colaboradora y ex de Alfonso Merlos fue muy criticada por sus compañeros después de que se la viera en una fiesta en Marbella con Makoke, entre otros amigos, sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad.

Su propio amigo, Kiko Hernández le increpó su comportamiento: "Me parece de vergüenza. Están diciendo que cada vez hay más infectados, que se van a saturar los hospitales… irnos de fiesta a pegar la carita el uno con el otro y luego publicarlo en redes, me parece de no estar en este mundo”.

El presentador culpaba a Marta y a Makoke de no preocuparse del resto de la gente que está en casa y tiene miedo.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se sometió a una prueba que en su día dio negativo, así que habrá que esperar a que se confirme la identidad del colaborador contagiado por coronavirus.

Que hay padres que no besan ni abrazan a sus hijos por el temor de contagiarlos y esta Marta Lopez dice que esta con personas que duerme con ellas y como tiene el super poder de saber si lo tiene o no ,no pasa nada #SomosLaAudiencia14Apic.twitter.com/KMbdmmlmYt — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪 (@lebiram34980787) August 14, 2020

Se paraliza la grabación de 'La isla de las tentaciones' por un caso de coronavirus

Unos días antes, también se conocía que la grabación de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', que se está haciendo otra vez en República Dominicana, se había tenido que parar después de que un trabajador del programa presentara síntomas de la enfermedad del coronavirus.

"Como parte del riguroso protocolo de seguridad de 'La isla de las tentaciones', se ha paralizado de manera preventiva la grabación del programa. Debido a que un miembro del equipo ha mostrado síntomas compatibles con covid 19, se han realizado nuevas pruebas a todo el grupo y nos mantenemos a la espera de recibir los resultados", confirmaba Mediaset.