Carmen Maura sobre el #MeToo y las actrices violadas: "A la mitad no las creo"

La actriz Carmen Maura ha hecho unas declaraciones un tanto polémicas acerca del #MeToo y las confesiones de numerosas actrices de todo el globo, que denunciaron haber sido violadas. El movimiento, que nació en Hollywood con el objetivo de destapar los abusos sexuales en la industria del cine, a Carmen le parece una "exageración".

"Vamos a acabar con los tíos. Va a llegar un momento en que todos van a preferir ser homosexuales y nos van a dejar en paz", afirma la actriz al suplemento 'XL Semanal'. "Se está abusando tanto del tema que los tíos se están acojonando de una manera increíble. Ahora, un obrero no nos dice un piropo desde un andamio ni de coña", añade.

"A la mitad no me las creo"

Carmen Maura también tiene una opinión acerca de las mujeres que han decidido denunciar que fueron víctimas de abusos: "Que de repente se apunte todo el mundo a decir que las han violado… pues que lo hubieran dicho antes. La verdad es que a la mitad de ellas no me las creo, sinceramente".

Estas palabras le sorprenden a su entrevistador, quien le recuerda que ella misma denunció hace años que un fan veinteañero se presentó en su casa para pedirle un autógrafo y, pistola en mano, la violó. "Si no te importa, prefiero no hablar de todo eso. Ese tema me tiene frita ya, me cansa hablar siempre de lo mismo porque, además, ni siquiera es lo peor que me ha pasado en la vida. No sé muy bien por qué un día lo conté… Prefiero que me preguntes por otras cosas, estoy ya cansada de esa historia", contestó ella, zanjando el tema.