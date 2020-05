Así suena la nueva canción del verano 'Rain on me', de Lady Gaga y Ariana Grande.

Por fin se ha estrenado la esperada canción de Lady Gaga y Ariana Grande, estas dos divas de la música han unido sus voces para colaborar juntas en el single 'Rain me on', que ya lleva más de un millón 200 mil visitas.

En la tarde de este viernes, a las 19:00 horas se estrenará el vídeo oficial y como todo lo que hacen estas cantantes, hay una gran expectación en torno a ello. Sus fans enloquecieron nada más conocer la noticia de que ambas trabajarían juntas en un single y por ello era una de las colaboraciones más esperada del 2020.

El estreno de 'Rain on me' llega a los pocos días de que Lady Gaga haya estrenado su sexto álbum, 'Chromatica', que se pondrá a la venta el próximo 29 de mayo. En febrero ya presentó 'Stupid love'.

Así suena la nueva cación de Lady Gaga y Ariana Grande que promete ser una de las canciones del verano, de estilo disco.

Las dos artistas han comunicado el estreno del 'single' en las redes y han intercambiado mensajes de admiración y cariño mutuos.

"Una vez conocí a una mujer que conoció el dolor como yo lo hice, que lloró tanto como yo lo hice, que bebió tanto vino como yo lo hice, que comió tanta pasta como yo lo hice y cuyo corazón era tan grande como todo su cuerpo. Ella inmediatamente se convirtió en una hermana para mí. Ella entonces cogió mi mano y me invitó a formar parte de su maravilloso mundo de 'Chromatica' y juntas tuvimos que dejar claro lo precioso y curativo que es el maldito llanto. Espero que esto os haga sentir a todos tan animadxs como nos hizo sentir a nosotras. Te quiero Lady Gaga, súpermujer maravillosa" ha escrito Ariana Grande en sus redes sociales tras el estreno.

Por su parte, Lady Gaga le ha escrito también estas bonitas palabras: "Gracias por recordarme que soy fuerte. Estoy muy emocionada y te quiero mucho. Brindo por ti y por los 'Little Monsters' sin los que no sé como podría sobrevivir. Preferiría estar seca pero al menos estoy viva. Una vez sentí que estaba llorando tanto que no podría parar nunca. En lugar de combatirlo, pensé que podría producir algo. Puedo hacer cosas duras. Ariana Grande te quiero por tu fortaleza y amistad. Mostremos lo que tenemos. Ahora cuando lloro en lugar de resistirme me digo 'Estoy lista para que llueva sobre mí'. Bloodpop, gracias por animarme a seguir adelante cuando estuve triste. Lo haces incluso cuando no estas lo suficientemente bien para hacerlo. Escuché mi alegría volver, cuando escribí esta canción. Estaba ahí, solo necesitaba encontrarla. Si vamos a llorar, vamos a hacerlo juntas pero vamos a bailar mientras lo hacemos. Estoy llorando en mi porche donde solía no estar lista para hacerlo. Estaba atascada. Ahora bailo y canto sobre cómo lo paso".

If we’re gonna cry we’re gonna cry together, but we’re gonna dance while we do it. #RainOnMe #LittleMonsters ⁦ @ArianaGrande ⁩ 💕💕let it pour☔️ I’m crying on my porch that I use to not be able to leave, I was stuck. Now I dance on it and sing about how I got through it. pic.twitter.com/fZgrMDJYg2

Letra de ‘Rain on me’ de Lady Gaga y Ariana Grande

I didn't ask for a free ride

I only asked you to show me a real good time

I never asked for the rainfall

At least I showed up, you showed me nothing at all

It's coming down on me

Water like misery

It's coming down on me

I'm ready, rain on me

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me

Rain on me

Mmm, oh yeah, baby

Rain on me

Livin' in a world where no one's innocent

Oh, but at least we try, mmm

Gotta live my truth, not keep it bottled in

So I don't lose my mind, baby, yeah

I can feel it on my skin (It's comin' down on me)

Teardrops on my face (Water like misery)

Let it wash away my sins (It's coming down on me)

Let it wash away, yeah

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain (Rain) on (On) me

Rain on me

Rain on me

Oh yeah, yeah

Rain on me, ooh yeah

Rain on me

Rain on me, ooh

Hands up to the sky

I'll be your galaxy

I'm about to fly

Rain on me, tsunami

Hands up to the sky

I'll be your galaxy

I'm about to fly

Rain on me (Rain on me)

I'd rather be dry, but at least I'm alive (Rain on me)

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain (Rain on me)

I'd rather be dry, but at least I'm alive (At least I'm alive)

Rain on me, rain, rain (Rain on me, babe)

Rain on me (Rain on me)

I hear the thunder comin' down

Won't you rain on me?

Eh, eh, yeah (Rain on, woo)

I hear the thunder comin' down

Won't you rain on me? (Me)

Eh, eh, yeah

Rain on me