La bruma facial de Josie: el truco para lucir como una 'celebrity' en un tiempo récord

Si eres seguidor de la última edición de MasterChef Celebrity sabrás perfectamente a lo que nos referimos cuando hablamos de brumas. Si no lo eres, probablemente también, porque el estilista Josie es sin duda uno de los grandes protagonistas de esta edición del talent culinario y ha hecho que sus estilismos y frases marquen tendencia cada martes. Y es que, además de sus looks rompedores (sobre todo al pisar su "foso" y con un pie en la expulsión), el periodista ha protagonizado momentos memorables gracias a sus consejos de belleza, sobre todo al hablar de su famosa bruma.

No se trata de un producto de belleza novedoso, pero sí que gracias a él se ha popularizado. La bruma es un pulverizador hidratante que asegura ser su truco para “convertirte en mejor persona” y proteger la piel de los agentes lumínicos que alteran el pH de la piel como los focos, las pantallas o la luz solar en rodajes exteriores. Es su particular secreto de belleza que no ha dudado en compartir cada semana con el resto de sus compañeros, jueces o invitados VIPs entre los fogones del programa de TVE.

Si piensas que incluir las brumas a una rutina beauty está sólo al alcance de celebrities, estás muy equivocado. Hoy en Vozpópuli vamos a desvelar todo lo que necesitas saber sobre el nuevo cosmético estrella que es eficaz en cuestión de segundos y puede usarse en cualquier lugar y hora del día. Ya tienes un nuevo elemento imprescindible para meter cada día en tu bolso.

¿Qué son las brumas faciales?

La bruma es un complemento en la rutina de belleza, un elemento que no sustituye ni a la crema hidratante, ni al tónico, ni al sérum. Lo que le hace tan especial es que se usa de una manera muy sencilla y rápida y puede aplicarse en cualquier momento y lugar.

Se puede usar de diferentes formas. Lo más normal es utilizarlas como paso previo para preparar la piel antes de aplicar la hidratante o el sérum pero, como puedes aplicarlas en cualquier lugar, son el toque mágico que te salva en esos momentos que necesites un extra de hidratación o notes la piel cansada o apagada. Además funcionan como un buen refrescante (ideal para el verano), revitalizador, hidratante y protegen del envejecimiento provocado por la polución.

En función de su composición, las brumas también pueden funcionar como hidratantes e incluso funcionan como fijador del maquillaje a prueba de roces, mascarillas o sudor y dejan un acabado mate en la piel evitando la aparición de brillos. También existen las brumas nocturnas, que son la guinda a tu rutina diaria y que trabajan la piel durante la noche.

Su poder refrescante es mayor si las conservas en la nevera

Muchas marcas han lanzado ya al mercado su propia bruma lo que hace que podamos encontrar productos para todos los bolsillos. Su poder refrescante, mayor si la conservas en la nevera, y el factor de protección solar que algunas incorporan, lo hacen un producto muy especial para el verano pero podemos aprovechar sus propiedades cualquier mes del año.

Hay para muchos tipos de pieles, y según el resultado deseado, debemos utilizar una composición u otra. Las pieles secas son las menos adecuadas para beneficiarse de sus ventajas porque no son capaces de retener la humedad y el resultado será una piel aun más seca, pero se puede solventar si eliges alguna con componentes como el ácido hialurónico o la glicerina. Si tienes una piel sensible, lo mejor es que busques una con aloe vera que potenciará los resultados.

Los beneficios de las brumas

Si piensas que no necesitas nada más para el cuidado de tu piel, deja que recapitulemos todas las propiedades y ventajas que hacen de la bruma un elemento indispensable en tu compra de cosméticos:

Son muy cómodas y prácticas , ya que se usan en segundos, en cualquier lugar y no necesitas espejo.

, ya que se usan en segundos, en cualquier lugar y no necesitas espejo. Sus resultados son inmediatos . Refrescan, calman e iluminan la piel en unos segundos.

. Refrescan, calman e iluminan la piel en unos segundos. Tienen un formato cómodo para llevar a cualquier lugar: playa, gimnasio, viajes...

para llevar a cualquier lugar: playa, gimnasio, viajes... Se adaptan a todo tipo de pieles , incluso a las más sensibles

, incluso a las más sensibles Existen de muchos tipos y propiedades para lograr resultados más específicos: hidratantes, fijadores de maquillaje, protector solar, antipolución...

La bruma de Josie

Después de su éxito mediático, Josie se ha aliado con Mi Rebotica para lanzar al mercado su propia Bruma Divina, un producto que aúna la esencia más personal de Josie y la formulación farmacéutica de la firma cosmética. Esta bruma hidratante incluye activos antioxidantes, calmantes y regeneradores que aportan al rostro una sensación de vitalidad y confort. Además, refresca la piel, previene la irritación y facilita la renovación de tejidos a la vez que calma y reduce el enrojecimiento. Su acción se completa con ingredientes que protegen la piel de los procesos oxidativos y de la luz emitida por las pantallas.

Su fórmula cuenta con un 97,7% de ingredientes de origen natural como agua de rosas, con función antioxidante que potencia la circulación en el rostro o agua de uva, encargada de difundir el agua de manera continua y limitar la deshidratación. Además contiene otros componentes como aloe vera, extracto de ruibarbo que mejorar la función de barrera, extracto de agastache mexicana que reduce el enrojecimiento devolviendo la luminosidad y ofreciendo un tono más uniforme al rostro y withania somnífera, que protege de la luz artificial y restaura la vitalidad de la piel.

Se aplica con tres o cuatro pulverizaciones sobre el rostro y el cuello y se puede usar sobre el tratamiento facial habitual, el maquillaje o el protector solar tantas veces como se desee. Acaba de salir al mercado y puede adquirirse en la tienda online de Mi Rebotica y en farmacias.

Otras brumas en el mercado

Body Natur ha democratizado la bruma lanzando un producto de alta calidad a unos precios imbatibles. La firma española y vegana propone dos alternativas que aportan bienestar a la piel e hidratan y mejoran la calidad del cabello con un agradable aroma sin dejar residuo graso gracias a componentes como el coco, el té verde o el jengibre.

La bruma facial antipolución de Equivalenza aporta la protección y el frescor que tu rostro necesita durante el día. Da energía, protege a tu piel contra las partículas contaminantes y ayuda a fijar el maquillaje. Tiene un 97% de ingredientes naturales donde destaca el aloe vera que calma y repara la barrera cutánea, y otros antioxidantes con efecto antienvejecimiento que mantienen la humedad natural del rostro.

La bruma de Skintsugi forma un velo protector invisible frente a la luz azul y a la polución ambiental, principales responsables de la deshidratación y envejecimiento prematuro. Revitalizante y con textura ultra-fina, calma y reconforta, a la vez que aporta energía a la piel cansada y apagada. Su absorción es inmediata y aporta una sensación instantánea de bienestar, hidratación y frescura.

La bruma corporal 'Do Son' de Diptyque es ideal para refrescar e hidratar la piel, a la vez que la perfuma con su maravillosa fragancia. Tiene una textura ligera, muy parecida a la de una loción y no deja sensación de humedad en la piel, sino un suave acabado empolvado gracias al uso del nardo y el extracto de loto blanco.

Infinity Mist es la bruma probiótica de Mádara que hidrata y calma la piel además de reforzar su barrera protectora para mantener su inmunidad frente a agentes externos. La piel permanece hidratada, gracias al ácido hialurónico de su fórmula, mate, uniforme e iluminada. En una palabra: sana

Con un 97% de ingredientes naturales, las brumas de Soivre hidratan, revitalizan y refrescan la piel aportando un bienestar inmediato gracias a elementos como el aloe vera y otros activos naturales capaces de regenerar el tejido celular. La familia está compuesta por cuatro alternativas, cada una de ellas con una función específica para adaptarse a tus necesidades.

La bruma de Cyndi Somaria protege la piel, la ayuda a recuperar su hidratación y la mantiene constante durante todo el día. La cara se ve fresca, brillante y lisa y con su uso constante la piel se vuelve más tonificada, fuerte y vital. Está elaborada en la Toscana con ingredientes naturales de alta calidad y también es perfecta como base de maquillaje.

La bruma biomolecular de la línea de tratamiento Tromborg contiene ácido hialurónico de alto peso molecular y protege la piel contra el aumento de temperatura y la contaminación causados por el calentamiento global para mantener en perfecto estado la salud de las células de tu piel.

La bruma facial iluminadora de Eve Lom, además de iluminar, hidrata la piel al instante, la protege de las agresiones medioambientales, mejora su elasticidad y firmeza, y fija el maquillaje. Está clínicamente demostrado que aumenta un 80 % la hidratación de la piel inmediatamente tras su aplicación e hidrata hasta 48 horas.

El ácido hialurónico natural es uno de los principales ingredientes del velo facial hidratante de Grown Alchemist que garantiza la máxima hidratación de la piel porque actúa más allá de la superficie dejándola joven y con aspecto rejuvenecido. Además el extracto de lima estimula la producción de colágeno y elastina y el de granada aporta firmeza.

Maminat nos propone su Leche Virginal, un producto limpiador y desmaquillante totalmente natural que es apto para veganos. Entre sus ingredientes se encuentra el benjuí, una resina natural que aporta su agradable perfume.

Con su doble acción hidratante multiprotectora, la bruma bio de Cattier calma la sequedad de la piel de forma duradera, estimula la acción de los tratamientos diarios y protege frente a los efectos nocivos de los radicales libres y la contaminación como si se tratara de un escudo urbano. La piel queda suave, protegida y radiante.

La bruma de Nuxe está enriquecida con leche vegetal de almendra dulce que logra hidratar la piel durante 24 horas. En una vaporización, proporciona a la piel todos los beneficios de su fórmula vegana protegiéndola de las agresiones diarias y fijando el maquillaje con naturalidad.

¿Ya estás dejando hueco en el bolso para que la bruma que elijas vaya siempre contigo?