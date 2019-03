La medicación que le dieron a Aurah Ruiz en 'GH VIP' le causó efectos secundarios

Aurah Ruiz fue una de las concursantes de la pasada edición de 'GH VIP 6'. Hace ya cuatro meses que salió del reality, pero no olvida lo que le ocurrió dentro de la famosa casa de Guadalix.

A través de su canal de 'Mtmad', ha querido explicar por qué ganó tanto peso en los pocos meses que estuvo en el concurso.

Engordó 15 kilos

La joven, expareja del futbolista Jesé Rodríguez, ganó hasta 15 kilos dentro de la casa. ¿Las razones? Su relajada vida en el concurso, la sobreingesta de hidratos y una medicación que le dio el equipo.

"Antes de entrar en 'GH VIP' llevaba casi un mes sola cuidando de mi hijo. No dormía, casi no comía. Cuando entré en la casa no había mucha comida, pero después empezó a haber hidratos nada más. No había proteínas. Pues empecé a comer y claro, eso se llama efecto rebote", confiesa.

Todo el peso que había perdido fuera, lo recuperó (y aumentó) en tiempo récord.

La medicación que le dieron

Al cambio de alimentación y rutina se sumó la toma de corticoides. "Cuando teníamos animales, nos picó una araña. Algunos sufrimos erupciones e hinchazones. Nos tuvimos que medicar. Nos pusieron corticoides".

Lo malo es que esta mediación hizo que hinchase mucho. Cuando vio que su figura no paraba de aumentar le dio al 'Súper' si, por favor, podían quitársela. El equipo de Mediaset aceptó.

¿Notaste el cambio de peso de Aurah?