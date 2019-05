Los complejos de Alba Díaz con su cuerpo: "No he estado bien conmigo misma"

Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés, saltó a la palestra el pasado mes de diciembre tras liarse con su exjefe y exmarido de una amiga íntima, Javier Calle, quien a día de hoy es su pareja.

Desde entonces, los pasos de la joven son seguidos por centenares de personas, pues Alba se ha convertido no solo en personaje del corazón, sino también en influencer. Ha sido justo a través de las redes sociales por donde la joven, de 19 años, ha confesado que no siempre se ha sentido a gusto con su cuerpo.

Los complejos de Alba Díaz

"No he estado bien conmigo misma. Ha habido veranos que me ha costado bañarme y ponerme en bañador", ha asegurado en un vídeo.

"Se pasa fatal y quiero que sepáis que la sociedad puede decir misa, pero cada uno tiene que ser feliz con su cuerpo. Yo quiero que esa gente no se sienta insegura. Solo hay una vida y hay que aprovecharla", ha añadido, animando a todos a quererse tal y como son.

Ella se cuida

Alba ha confesado que es consciente de su constitución y que no pretende ser quien no es. Asimismo, ha contado que este año ha estado haciendo deporte: "Yo siempre voy a seguir comiendo, me gusta la comida. Como y devoro, soy grande de cuerpo, de hueso. No soy delgada y estoy orgullosa".

¿Qué tal te cae Alba?