Adara, protagonista sorpresa del 'Sábado Deluxe' de Mila Ximénez y Belén Esteban por una filtración

Mila Ximénez y Belén Esteban se han visto las caras en 'Sábado Deluxe'. Las tertulianas tenían muchas cuentas pendientes tras los comentarios negativos que Belén vertió sobre el papel de su compañera como concursante de 'GH VIP', llegando incluso a pedir su expulsión para apoyar a Adara.

Ambas se han reencontrado en plató con Jorge Javier Vázquez como mediador y los colaboradores como azuzadores. Un enfrentamiento que ha ido adquiriendo envergadura en los programas de Telecinco, pero que ha perdido fuelle en plató. Sin embargo, un fallo del presentador ha desvelado una jugosa información relacionada con 'El tiempo del descuento', el nuevo reality de la cadena.

Mila Ximénez calienta 'Sábado Deluxe' en la entrevista previa

Mila Ximénez, integrante del eje del mal de 'Sálvame', ha regresado de su retiro tras su participación en 'GH VIP'. Antes de confrontar a Belén Esteban, su nueva enemiga acérrima, ha conversado con Jorge Javier y ha hablado de su compañera sin tapujos.

Jorge ha comenzado preguntando a Mila si cree que 'Sálvame' sigue siendo su programa. Mila, dudosa, ha respondido: "Yo no sé si después de esta noche voy a tener un buen clima en 'Sálvame'". A pesar de su fogoso carácter, se ha mostrado contenida y ha explicado que ha venido "con riendas" para no "desbocarse mucho".

"Nos tenemos que plantear que no hemos sido amigas y no tenemos que disfrazar el discurso" Mila Ximénez sobre Belén Esteban

Ximénez ha expuesto que, a lo mejor, nunca ha existido una amistad entre ellas: "Nos tenemos que plantear que no hemos sido amigas y no tenemos que disfrazar el discurso". Ha recalcado que cree que Belén Esteban siente odio hacia ella por haber criticado su paso por 'GH VIP' hace cuatro años: "No me puede soportar".

Belén Esteban y Mila Ximénez, cara a cara en 'Sábado Deluxe'

Tras las palabras de Mila Ximénez, Belén Esteban ha entrado a plató. Se han saludado con dos besos y Esteban ha procedido a explicarse, recalcando antes que busca solucionar el conflicto: "Yo de todo tu concurso he dicho dos cosas, que era un concurso de mierda y que era nefasto. En alguna ocasión, y tengo que ser justa, pedí tu expulsión. Solo he dicho eso".

Yo de todo tu concurso he dicho dos cosas, que era un concurso de mierda y que era nefasto Belén Esteban

"¿A ti te parece justo pedir la expulsión de una compañera?", le ha reprochado Mila visiblemente molesta. Seguidamente, ha expuesto que su paso por 'GH VIP' le resultó muy complicado debido a su edad y a que se sentía, constantemente, en "corral ajeno". Belén ha continuado con su justificación: "En los debates, cuando había algún vídeo malo tuyo, yo me callaba".

Belén Rodríguez, ¿enemiga secreta de Belén Esteban?

Ante la actitud impasible de Mila Ximénez, Belén ha decidido lanzar un bombazo. La colaboradora ha desvelado que Mila le mando un audio el día tres de enero en el que afirmaba que ella le había llamado hija de puta durante su estancia en 'GH VIP'.

Además, ha acusado a Belén Rodríguez, que dejó 'Sálvame' por su conflicto con Antonio David Flores, de haber sido la persona que le contó esta información a Mila. Esto es porque Ximénez subió a Instagram una foto con Belén Rodríguez unos minutos antes de mandar la nota de voz a Belén.

Mila Ximénez ha jurado que eso no es cierto varias veces y la conversación se ha convertido en un diálogo de besugos en el que ambas han acabado criticando a Hugo Castejón, al que han calificado de "insoportable" por su capacidad para crispar a todo ser viviente.

Adara y Gianmarco entrarán en 'El tiempo del descuento'

Conforme la conversación iba avanzando, la tensión ha ido amainando hasta desaparecer por completo. Jorge Javier Vázquez ha aprovechado la presencia de Mila y Belén para preguntarles si entrarían a 'El tiempo del descuento', el nuevo formato que alargará las tramas nacidas en 'GH VIP 7'. Las dos se han mostrado dispuestas a convivir en la casa de Guadalix sin poner ninguna objeción.

Cuando pides que me expulsen, me rompes el alma Mila Ximénez

Belén Esteban ha aprovechado para desmentir que ella hubiese vetado a Manolo, el hermano de Mila Ximénez, en el debate del programa. Mila ha aprovechado los últimos instantes de entrevista junto a Belén para explicarle la raíz de su enfado: "Cuando pides que me expulsen, me rompes el alma". A pesar de que todo podría haber saltado por los aires en este choque de trenes, se han despedido con un abrazo y dispuestas a que el tiempo sane sus heridas.

En un despiste, Jorge Javier ha confirmado que Adara Molinero será concursante de 'El tiempo del descuento'. Aunque ya se intuía por los anuncios del programa y por pura lógica, ya que fue la absoluta protagonista de la edición. Su participación asegura el conflicto, porque Gianmarco también participará.

Para finalizar, María Patiño y Kiko Matamoros han entrado a plató y se han mostrado sus comentarios sobre el concurso de Mila Ximénez. Sus palabras han sido ignoradas por la exmujer de Manolo Santana, que ha preferido mantener la calma

La audiencia se lanza contra Mila Ximénez

Mientras Mila Ximénez conversaba con Belén Esteban, los usuarios de Twitter han aprovechado para hacer trending topic el hashtag #MilaFueraDeLaTv.

Algunos de los tuiteros que han utilizado la etiqueta han criticado las palabras de la contertulia hacia Hugo Castejón, que tiene una legión de fans bastante exaltados en esta red social.

