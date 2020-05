Carmen Lomana confiesa: "Tengo para comer pero no sé por cuánto tiempo".

El coronavirus está provocando una profunda crisis económica que está afectando a la mayoría de la población. Su impacto ha llegado incluso a famosos con gran poder adquisitivo como es el caso de Carmen Lomana. Según ha señalado la empresaria, su situación comenza a ser delicada.

"Yo tengo oficinas que alquilo, fundamentalmente vivo de eso, y se han quedado vacías", indicó Carmen en el programa de 'Todo es mentira' en el que colabora, para después hacer una dura confesión: "Tengo para comer pero no sé por cuánto tiempo".

Lomana critica a Fernando Simón: "Al doctor virus no lo puedo soportar"

En el programa de Risto Mejide, la celebrity expresó su malestar cuando le llaman "pija"."Yo estoy tan harta de que me llamen pija. Es como si yo voy por la calle llamando comunista... Fascista, otra palabra de moda que les encanta, se les llena la boca. Digo, ¿pero esta gente sabrá lo que es el fascismo?", se pregunta.También mostró su descontento con el comportamiento de la gente: "Yo verdaderamente me parece que estamos en una sociedad de papanatas bastante preocupante".

Lomana también criticó a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y y Emergencias de Sanidad (CCAES), sobre el dijo que no le cae muy bien. “Estoy que echo chispas contra el Gobierno y contra el doctor virus que no lo puedo soportar, a Simón. No sé si voy o vengo o qué hago. En febrero digo que aquí no va a haber nada, que no va a pasar nada, que va a haber muy pocos contagios. Eso es de juzgado de guardia”, sentenció. Además explicó que en enero ella ya conocía casos de coronavirus, dos meses antes de que estallara la crisis en España.

Carmen, sobre las concentraciones de Núñez de Balboa: "Me parece una irresponsabilidad tremenda"

La colaboradora del espacio de Risto Mejide y de Marta Flich también habló de las concentraciones y caceroladas que se estaban produciendo en Núñez de Balboa como protesta a la gestión del Gobierno en al crisis de la covid-19: “Yo me he protestado muchísimo porque nos engañaron animándonos a ir a mítines, a la manifestación feminista y conciertos cuando el virus se estaba paseando por España como un tiovivo desde enero... ".

Sin embargo, no apoya las concentraciones: "Si he protestado tanto por eso, no tiene sentido concentrar ahora a la gente en la calle, porque estamos saliendo de un confinamiento durísimo”. Después continuó diciendo: “Tienen toda la razón del mundo para protestar y yo sería la primera en hacerlo, pero desde la ventana de mi ventana, porque es muy peligroso concentrarse en la calle [...]. Me parece una irresponsabilidad tremenda”, ha añadido.