Pólemica por las protestas y manifestación de Núñez de Balboa: "Y se quejaban del 8-M"

Las caceroladas y protestas contra la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus se están intensificando en los últimos días y se ha convertido en un verdadero problema. Cada día que pasa, se suman más personas en la calle Núñez de Balboa de Madrid y alrededores -zona del barrio Salamanca-, poniendo en peligro la salud de todos por la irresponsabilidad que supone hacer una manifestación en pleno estado de alarma sin mantener la distancia de seguridad.

Este miércoles las redes volvían a llenarse de vídeos de la concetración de personas en las calles pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Algunos usuarios como 'Movimiento Barrio Salamanca 'Nuñez de Balboa'' alardeaban de lo que estaban consiguiendo: "¡Miles de personas! ¡Ahora mismo! ¡Esto ya no tiene marcha atrás! Ahora mismo aquí en calle Nuñez de Balboa, Barrio de Salamanca, Madrid #paseamosjuntos #nuñezdebalboa #cacerolada #vivaespaña #libertad".

"Los que criticaban el 8M ahora salen a la calle a manifestarse"

Sin embargo, una gran mayoría esá lanzando críticas contra este tipo de concentraciones que se están produciendo en las calles de algunos barrios. Les recuerdan si ya se han olvidado de lo que ocurrió con el 8-M y todas las quejas y protestas que se vertieron contra el Gobierno del PSOE y Podemos por haber permitido seguir adelante con la manifestación cuando ya se conocía que la pandemia de la covid-19 había llegado a nuestras vidas.

En Twitter se pueden leer mensajes como estos: "Supongo que los que se han manifestado hoy en el barrio de Salamanca no volverán a mentar el 8M ¿no?", "Los fachas celebrando su propio #8M en el barrio de Salamanca, ya sólo faltan los indepes por hacer el imbécil", "Los que defendían el 8M ahora se quejan de la manifestación en el barrio de Salamanca. Los que criticaban el 8M ahora salen a la calle a manifestarse. Ambos, izquierda y derecha, actúan como borregos....".

Usuarios de Twitter se dirigen a ellos como "cayetanos" o "cayeborroka"

Algunos ya han bautizado a estos manifestantes como "cayetanos" o "cayeBorroka" debido a que en el barrio de Salamanca viven personas de un alto nivel económico: "Alguien me explica porque no hay nadie multando uno a uno a todos estos personajes? #cayetanos", "#CayeBorroka Estos no protestan por una igualdad social. Estos protestan por no perder privilegios. El B° de Salamanca no es un barrio alto. Es un barrio clasista que confunde privilegios con libertad".

Las élites se sublevan, los #cayetanos y pijerío en general salen a las calles a protestar porque por culpa del confinamiento no pueden ir al club de campo, a jugar al golf, no pueden seguir con sus actividades en B y además están ganando menos.#PobresCayetanos que pena me dan. pic.twitter.com/3tifmH0rnu — Iñaki Vélez (@ivelezdomingo) May 14, 2020

Hay otros tuiteros que no entienden por qué no se prohíbe esta manifestación o no se les multa por ellos. Incluso hay otros que advierten que puede producirse un repunte de muertes y contagios por esta irresponsabilidad: "Perooo..., entonces ¿lo del 8M no era realmente un problema? Si en ese monento se infectaron miles de personas, a tenor de lo visto ayer tarde el barrio de Salamanca en 15 días es el repunte en Madrid", "Veo las manifestaciones de esta semana del barrio salamanca y pienso...da igual el color, somos idiotas. En el 8M había que hacerse la foto pese a la pandemia que se venía encima y ahora, en pleno estado de confinamiento..." o "A todos los que van a Salamanca a manifestarse, yo tengo tantas ganas como vosotros dd salir a la calle y protestar en contra del Gobierno. Sin embargo, salir en plena pandemia a protestar es muy irresponsable. Os vais a hacer un 8M".

Alguien me explica porque no hay nadie multando uno a uno a todos estos personajes? #cayetanoshttps://t.co/laK4wjXTk4 — Luisa Murillo (@luisadaf) May 14, 2020

Posiblemente sea la mini manifestación con más trajes y corbatas por metro cuadrado de la historia y menos años cotizados a la seguridad social #CayeBorrokapic.twitter.com/2gcPkG0ZYB — Marseo Madrid (@MarseoMadrid) May 14, 2020

#CayeBorroka Estos no protestan por una igualdad social.Estos protestan por no perder privilegios.El B° de Salamanca no es un barrio alto. Es un barrio clasista que confunde privilegios con libertad. pic.twitter.com/QZ2cPVMRMo — Francisco Fernandez (@Francis98204014) May 14, 2020

O sea, me parece super fuerte que no dejen a la chacha venir a limpiarme la casa. He tenido que freír un huevo yo solo y he tardado dos horas en encontrar la sartén. Este gobierno me super oprime. #CayeBorrokapic.twitter.com/ozv7yCvhwI — Doctor Jekyll (@bicicletagris) May 14, 2020