Ben Affleck ingresa en un centro de rehabilitación por tercera vez

El actor estadounidense Ben Affleck, que ha dado vida a personajes de la gran pantalla como Dardevil, Batman o que ha sido protagonista en películas tan reconocidas como 'Pearl Harbour' o 'El indomable Will Hunting', ha ingresado en un centro de rehabilitación por tercera vez por sus problemas con la bebida.

Según ha informado la revista 'People', el actor quiere acabar de una vez por todas con su adicción al alcohol, y para ello ya se ha sometido a dos tratamientos de desintoxicación, el último fue hace menos de un año.

La primera vez que el actor tuvo que ingresar en este tipo de centro fue en el año 2001, justo el año en el que compartió superproducción con Josh Hartnett y Kate Beckinsale en 'Pearl Harbor'. Posteriormente, no fue hasta el pasado mes de noviembre cuando el estadounidense regresó para recibir tratamiento.

En 'People' han hablado con una fuente familiar que ha asegurado que él mismo "pidió ayuda". "Él quiere estar sobrio", ha añadido. El mismo Affleck ha hablado abiertamente de este tema en distintos canales (redes sociales, televisión...), asegurando que no hay que "avergonzarse de recibir ayuda".

Quien fue su pareja en 'Dardevil' y también en la vida real, Jennifer Garner, y con quien tiene tres hijos, acompaña a Affleck en cada momento y, a pesar de haber puesto fin a su relación, continúa respaldando y ayudando al actor. De hecho, según cuenta este medio y comparte fotos el 'Daily Mail', sería quien habría empujado al actor a tratar de acabar con su problema con la bebida.

El actor publicó en su perfil de Facebook que su padre fue alcohólico y que él lo supo cuando aún era un niño. "Él bebía mucho, era un verdadero alcohólico (...) Bebía todo el día, todos los días, pero finalmente logró acabar con su adicción", contó en una entrevista en 2012.

Buena relación con Garner y nueva vida con Sexton

Sin embargo, aunque su relación con Garner es del todo buena, la última noticia que se tiene del estado sentimental de Affleck es que compartía vida con la modelo de Playboy Shauna Sexton.