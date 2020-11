Disfrutar del golf en otoño: un recorrido por los mejores campos

Royal Palm

Las montañas del Atlas sirven de marco en Marrakech al Royal Palm (arriba en la imagen). Su piscina de agua caliente, que permite bañarse al aire libre en cualquier momento del año.

Four Seasons

Hablando de golf y playa, precisamente, en Nevis, una pequeña y coqueta isla caribeña a diez minutos en barco de St. Kittis, el Four Seasons Resort, ofrece un espectacular campo privado de 18 hoyos con acceso incluido en el precio de cada habitación (además del cochecito de golf y dos horas diarias de clase). El recorrido, diseñado por Robert Trent Jones II, serpentea junto al océano con unas vistas sobre St. Kittis y Nevis Peak (la montaña que domina la isla). Mimados por el personal de servicio y por un extraordinario spa, los huéspedes alternan el golf con los placeres que nos ofrece la vida junto al mar, que aquí se manifiesta con unas arenas más oscuras por el origen volcánico de la isla. A la hora del aperitivo, el restaurante Mango es una buena opción, especializado en escaso siempre fresco. También es posible almorzar en la playa, saboreando langostas pescadas directamente por los huéspedes y asadas según las indicaciones del chef.

Barbados

En Barbados, tres espectaculares recorridos para jugadores de todos los niveles: el Country Club Course (en la imagen), el Green Monkey, y el Old Nine Hole. Para alojarse, el resort Sandy Lane.

Las colinas Golf & Country Club

En la provincia de Alicante, Las Colinas Golf & Country Club, rodeado por un entorno natural privilegiado, cuenta con un campo de golf de 18 hoyos que discurre por un valle entre colinas, se adapta a la orografía y se integra en el paisaje.

Thai Country Club

Tailandia es un país tropical, húmedo y caluroso. El invierno es la mejor época para viajar, ya que que coincide con la época seca (de noviembre a abril) y el Thai Country Club se convierte en el refugio prefecto para jugar al golf.

Villa D'Este

Un hermoso campo de 18 hoyos diseñado por Peter Gannon en el Lago di Como (Lombardía, Italia), que serpentea a través de castaños, fresnos y pinos para proteger a los golfistas, incluso después del intenso calor de agosto. Villa d’Este está considerada una de las más desafiantes y difíciles par 69 en Europa, a apear de que es el sitio de varias competiciones de aficionados cada año. La casa club tiene vistas a varios agujeros y una amplia vista del lago Montorfano.

Saint Andrews

Una de las ciudades más bellas de Escocia es Saint Andrews, en la costa de Fife, pero es especialmente famosa por ser la cuna del golf en Europa. De hecho, presume de tener el club de golf más antiguo en todo el mundo, The Royal and Ancient Gold Club of St. Andrews.

Abu Dhabi Golf Club

Abu Dhabi tiene muy buenos campos de golf, cabe destacar Abu Dhabi Golf Club, diseñado por Peter Harradine (sede del torneo del European Tour, HSBC Championship), Saadiyat Beach Golf y Yas Links.

Gran Canaria Golf

En Gran Canaria las instalaciones de golf, que los especialistas no dudas en situar entre las mejores de España, constan de siete magníficos campos repartidos a lo largo de su territorio. Estos han sido diseñados por expertos profesionales y constituyen verdaderos oasis de tranquilidad, donde poder disfrutar de la calma y la serenidad necesaria para mejorar el juego o simplemente practicar este gran deporte.