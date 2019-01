7 propuestas de cuchara que no le van a dejar tener frío

Son días fríos. El invierno despliega sin piedad toda su artillería y o ponemos rumbo a destinos exóticos (esta opción siempre es la más utópica y por tanto la más deseable) o no nos queda más remedio que armarnos de cuchara y plato contundente para sobrevivir a los rigores climatológicos. Les dejo algunas propuestas con las que entrar en calor:

1.- Todos los miércoles el restaurante More en la calle Jorge Juan,27 propone un espectacular cocido madrileño hecho con todo el mimo y dedicación precisamente con esa finalidad, aliviar el frío de sus comensales de la forma más suculenta. No lo dejen pasar porque merece mucho la pena.

2.- Miércoles y jueves son los días en los que el restaurante OXs ( c/Juan Ramón Jiménez,11, Madrid) propone su cocido madrileño. Pero si lo visitan otros días de la semana no se preocupen porque en su carta reinan cada jornada las estupendas alubias de Tolosa acompañadas de berza, morcillo, tocino y chorizo. Todo un placer.

3.- Los viernes es el día que el restaurante San Francisco (El Pardo) ofrece su cocido madrileño. Degustarlo en medio de la cercana naturaleza que el monte de El Pardo ofrece es la mejor forma de comenzar el fin de semana.

4.- El restaurante Tejas Verdes (Pº de Europa,8 , San Sebastián de los Reyes) prepara cada año su carta para la temporada del frío. Fabes con almejas, asados y unas espectaculares cocochas al pilpil al calor de sus chimeneas le harán, querido lector, olvidar el invierno por unas horas.

5.- El restaurante Normandie perteneciente a Ondarreta (Ctra. Burgos, Km.36) ofrece la tradicional sopa de cebolla y en fines de semana el solomillo Wellington, dos platos que junto a su calorífico e hipnótica chimenea hacen del invierno una entelequia.

6.- El restaurante The One, único restaurante hongkonés de la capital también propone sus remedios para las gélidas temperaturas. Una deliciosa sopa agripicante con flor de loto y sus adictivos callos elaborados a la manera hongonkonesa (¿sabían ustedes que la casquería es muy consumida en Hong Kong?) van a demostrarle que frío se tiene el que uno quiera y no más.

7.- El restaurante mexicano Iztac (Pza República del Ecuador, 4, Madrid) ofrece cada jueves un “platillo” ideal para estas temperaturas. El pozole es un caldo que puede elaborarse con pollo, cerdo, res o incluso pescado y al que se añaden granos de maíz variedad cacahuzintle. Podría ser el equivalente a nuestro cocido. Para aderezarlo al gusto se acompaña rodajas de rábano, lima, orégano, cebolla picada y chile. Les aseguro que el remedio funciona y además está riquísimo.

Si el pronóstico se cumple tenemos por delante mínimo siete semanas de frío. Ya tienen plan para cada una de ellas.