Es muy complicado decir que no a una tarta fit de chocolate, y más si está rellena de queso y fresas. ¿Pero qué hacemos si queremos disfrutar de este delicioso dulce y no engordar en exceso? Lo primero es que, obviamente no se puede abusar, pero si quieres darte un capricho con chocolate, un dato: la ración de esta tarta cuenta tan solo con 140 kilocalorías.

Si por el contrario no tienes ningún problema con tu peso y simplemente quieres comer tarta de chocolate de una forma más habitual, esta también es tu opción, ya que los ingredientes son bastante sanos en comparación con otras recetas de este postre (de hecho, no tiene azúcar).

Con los ingredientes que te vamos a enumerar a continuación podemos llegar a obtener una tarta fit de chocolate rellena de queso y fresas de la que sacaríamos hasta nueve porciones (aunque pueden ser menos o más, depende de cómo la quieras cortar). Pero hablamos de nueva porciones porque es el cálculo que se ha realizado para saber cuántas Kcal tiene cada ración.

Ingredientes

Para el bizcocho

Cuatro huevos (talla M)

250 gramos de harina integral (una taza)

Dos cucharadas de cacao puro en polvo

Una cucharada de edulcorante

Dos cucharadas de aceite

Cien centilitros de nata light

Una cucharadita de esencia de vainilla

Una cucharadita de polvo de hornear

Para el relleno

250 gramos de queso crema blanco desnatado

250 gramos de fresas

Una cucharadita de edulcorante

Una cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer una tarta fit de chocolate rellena

Pasos para el bizcocho

Lo primero que tenemos que hacer para esta receta de tarta fit de chocolate es poner a precalentar el horno a 180º, para que cuando vayamos a meter la mezcla para hacer el bizcocho tenga la temperatura adecuada para que se pueda cocinar a la perfección. Además, antes de comenzar con la preparación, vamos a untar de aceite el molde que vamos a utilizar: echamos una cucharadita de aceite y la esparcimos con un pincel o con un papel de cocina. Ahora necesitamos dos recipientes, uno grande y otro más pequeño. En el pequeño mezclamos la nata light y el aceite, y reservamos; mientras, en el grande mezclamos la harina, el cacao amargo light y el polvo para hornear, y también reservamos. Es momento de mezclar los huevos con el edulcorante y la harina y 'montar' (no montamos, ya que lo que se montan son las claras, pero más o menos tendremos el resultado que queremos cuando haya doblado el tamaño y veamos que la textura no cambia). ¿Cómo montamos? Lo ideal es una batidora que tenga varilla, para poder hacerlo más fácilmente y sobre todo, más rápido. El punto que necesitamos es que la mezcla sea consistente. Teniendo ya las tres preparaciones en tres recipientes diferentes, es hora de juntarlos. Vamos a añadirlos todos en los huevos montados, echando primero la mezcla de aceite y nata (lo hacemos por uno de los costados, para no perder la consistencia) y después, con un tamizador o un colador, la mezcla de cacao, harina y polvo para hornear. Con todos los ingredientes juntos, mezclamos con movimientos envolventes para que no se pierda esa consistencia que tenemos de los huevos montados. La mezcla resultante la tenemos que verter en el molde que tenemos engrasado con aceite e introducimos en el horno, ya caliente a 180º, durante unos 20-25 minutos (hasta que veamos que los bordes comienzan a separarse). Dejamos enfriar y cortamos por la mitad (en horizontal), con lo que obtenemos dos bizcochos redondos de una anchura similar. Ya queda menos para terminar la tarta fit de chocolate.

Elaboración del relleno

Es tan sencillo, que realmente solo tiene un paso: mezclar con una varilla (de forma manual, ahora no necesitamos) la nata light con el edulcorante y la esencia de vainilla. Hay que mezclar bien para que la vainilla y el edulcorante se integren en el queso. Además, ante de ir con el montado de la tarta, tenemos que laminar las fresas.

Rellenar la tarta fit de chocolate de queso y fresas

Es un paso muy simple en esta tarta fit de chocolate, pero en el que tenemos que ser cuidadosos. Untamos algo más de la mitad de la mezcla de queso con edulcorante y esencia de vainilla en la parte inferior del bizcocho (importante que quede igual por todos lados, ya que si no, la tarta no quedará uniforme), colocamos las fresas laminadas y tapamos con la otra mitad del bizcocho. Y ahora, para acabar, repasamos el borde de la tarta con crema de queso, para intentar que quede lo más uniforme posible, pero no pasa nada si se ven algunos trozos de fresa por fuera, ya que así quedará constancia del otro ingrediente del relleno.

Podemos terminar nuestra tarta fit de chocolate con unas láminas de fresa en la superficie del bizcocho y con un toque del queso, a modo de decoración.