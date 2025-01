La 38ª edición del Salón Gourmets, el mayor escaparate de productos de alta calidad en Europa

El Salón Gourmets (SG), el evento más esperado del sector de la alimentación y bebidas de alta calidad en Europa, vuelve en su 38ª edición con más fuerza que nunca. Del 7 al 10 de abril de 2025, los pabellones de Ifema Madrid serán el epicentro de la gastronomía internacional, albergando una muestra inigualable de productos delicatesen y las últimas tendencias del sector agroalimentario.

Con una extensión que abarca seis pabellones (3, 4, 5, 6, 7 y 8) y cerca de 90.000 metros cuadrados, el Salón Gourmets promete sorprender a los visitantes con una selección de más de 50.000 productos selectos provenientes de más de 30 países. La feria, que cuenta con la participación de 2.000 expositores, espera recibir a más de 100.000 profesionales del sector, de los cuales 15.000 serán compradores internacionales procedentes de más de 100 países.

Un escaparate mundial para la gastronomía de calidad

La feria se ha consolidado como el mayor punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y los profesionales del sector. Todas las comunidades autónomas estarán representadas en esta edición, mostrando la riqueza y diversidad culinaria de España. Además, el evento también contará con una nutrida representación internacional, permitiendo a los asistentes disfrutar de sabores de todo el mundo sin salir de Madrid.

Entre las grandes novedades de este año, destacan la presencia de escenarios exclusivos para las comunidades de Madrid y Andalucía, así como nuevas actividades promovidas por entidades como la Xunta de Galicia, Bergara Foundation y Turkish Airlines. También se celebrarán el Día de Noruega y el Día de Navarra – Reyno Gourmet, reafirmando el carácter global de esta feria.

Uno de los mayores atractivos del Salón Gourmets son sus actividades, con más de 1.200 programadas durante los cuatro días que dura el evento. Esta edición estrenará propuestas como el Concurso Merluza do Pincho Challenge by Xunta de Galicia, el Campeonato de Sabores de Carne de Caza Mayor by Bergara Foundation y el Campeonato de Gazpachuelos by Sabor a Málaga. Además, los asistentes podrán disfrutar de clásicos como el 31º Concurso de Cortadores de Jamón / Dehesa de Extremadura, el 15º GourmetQuesos, Campeonato de los Mejores Quesos de España, y el 30º Campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor.

La cerveza también tendrá un papel destacado, con el 16º Campeonato de Tiraje de Cerveza Estrella Galicia y los Desafíos XChef by Cervezas 1906. Por otro lado, los amantes de la cocina en miniatura podrán disfrutar del 3º Master Pinchos Gourmets #productoriojano y el 2º Campeonato del Mejor Montado Ibérico de la Gastronomía Española by Arturo Sánchez y Berkel.

Túneles del Vino y del AOVE

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) también tendrá una presencia destacada a través de su espacio #Alimentosdespaña. Entre las actividades más esperadas se encuentran los tradicionales Túneles del Vino y del AOVE, que celebran su 29ª y 7ª edición respectivamente. Estos espacios permitirán a los asistentes descubrir la riqueza vinícola y la variedad de aceites de oliva virgen extra de las Denominaciones de Origen españolas.

Uno de los pilares fundamentales del Salón Gourmets es su apuesta por la proyección internacional de los productos españoles. Gracias al apoyo de ICEX España Exportaciones e Inversiones y el MAPA, el evento fomenta la internacionalización de la despensa nacional a través de iniciativas como el Hosted Buyers Program. Este programa, que se desarrollará en el Business Center de la feria, permitirá la realización de más de 6.000 reuniones comerciales entre expositores y 300 compradores internacionales seleccionados cuidadosamente por la organización.