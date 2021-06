La gastronomía recupera poco a poco la normalidad y los engranajes de siempre comienzan a funcionar. Un novedoso restaurante, los mejores maridajes cóctel-plato o la grandeza de una mantequería casi centenaria… esto y mucho más te proponemos para unos planes gourmet distintos, originales o novedosos que, seguro, no te defraudarán.

El 'nuevo' de Berasategui

Martín Berasategui, con 12 estrellas Michelin en su haber, estrena nuevo restaurante en Palma de Mallorca. Con El Txoco de Martín, el chef ha llevado un trocito de su tierra a Baleares donde ha inaugurado su primer restaurante post- confinamiento. Un gran espacio en el barrio de Santa Catalina- también con terraza-, donde degustar esas especialidades que Berasategui servía en el Bodegón Alejandro, el restaurante de su familia y el lugar donde él se hizo cocinero.

Interior de El Txoco de Martín en Palma de Mallorca.

Jarrete meloso de cordero lechal, bacalao con purrusalda ahumada, pescado de lonja a la brasa o arroz con leche. Bonito interior con impresionantes murales de la empresa Sublime Mallorca, realizados en piedra HI-MACS, una técnica revolucionaria, que resultan además de bonitos sumamente impactantes. Un restaurante para no perderse este verano.

Los ‘bocatas’ están de moda

Y, sabiéndolo, Arallo Taberna te propone su bocadillo de cigala en pan de cristal, con rúcula, tomate, cebolla roja, mayonesa de ajo asado y salsa kimuchi. Hummm… Y no es algo nuevo, el fundador del Grupo Amicalia, Jesús García, ya lo hacía en su casa años antes.

Bocadillo de cigalas de Arallo Taberna.

Ahora, algo más sofisticado y con mayor número de ingredientes, lo sirven en esta casa, famosa por sus preparaciones gallegas con un importante toque creativo e, incluso, irreverente: gyozas de cocido gallego, croquetas- nigiri de corvina y salsa verde… sabores frescos, originales y muy bien ultimados. Arallo Taberna, enclavado en el centro de la capital, es de los mismos propietarios que Alabaster (Madrid) y otros restaurantes en Galicia.

El tesoro rojo manchego

El azafrán es elgran protagonista en La Melguiza, única tienda especializada en este producto en España (y ‘quizás’ en el mundo, como afirman sus propietarios). Una especia muy preciada, lo que no es extraño si tenemos en cuenta que para obtener 1 kilo de sus hebras son necesarias unas 250.000 flores de los que se extraen los estigmas una a una y a mano.

Extrayendo los estigmas de las flores del azafrán.

Además de en La Mancha (con Denominación de Origen Protegida.), también se da algo en en Aragón y Cataluña. En La Melguiza venden la especia para cocina -cunde mucho, hay que utilizarlo porque su sabor no tiene parangón-, pero también comercializan productos gourmets, cosméticos, chocolates… todo con el ingrediente estrella. Tienen venta online.

Panes, bollos y café... únicos

Los hermanos Miragoli han revolucionado el mundo de la panadería y bolleria. Elaboradores artesanos de un amplio surtido de productos que ha convertido Cientrotreintaº en un lugar imprescindible en la capital. La novedad de esta temporada son los quiches de espárragos, junto a los granos de café de Guji llegados de Etiopía, cuna del café. Pan delicioso elaborado con harinas seleccionadas- excepcional la hogaza-, bollos hojaldrados sumamente originales, brioches, croissants… todo hecho cada día en obrador propio.

Las hogazas de masa madre que elaboran en Cientrotreintaº.

No faltan tartas, como limón- merengue o el gâteau basque, bizcochos, etc. Otra peculiaridad es que ellos mismos tuestan sus granos de café y, de ellos ofrecen una gran variedad de preparaciones, desde capuccinos al ice latte o mocca. Y no faltan piezas saladas, como la quiche. Están en Chamberí y también poseen un puesto en el Mercado de la Paz (C/ Ayala,28).

Paraíso de vinos y delicatessen

Mantequerías Bravo cumple 90 años. Su excelencia lo ha mantenido en primera línea durante todos estos años y hoy, Elena Bravo- tercera generación de la familia-, regenta esta comercio histórico que encierra en su interior auténticas joyas gastronómicas. Ofrecer lo mejor de lo mejor podría ser uno de sus lemas, ya que traspasar esa fachada de caoba (tal y como era en sus principios, sigue intacta) es entrar en el paraíso de las delicatessen.

Elena Bravo, directora y tercera generación de la familia, en su tienda.

Elena está en contacto con los mejores proveedores nacionales e internacionales, marcas de limitadas producciones, pequeños elaboradores que no suelen llegar al gran público… En la tienda tienen sumiller y enólogo para que recomienden a los clientes sobre su espectacular bodega, con añadas de vinos ya descatalogadas e impecables verticales de grandes bodegas. Es la “isla del tesoro” en pleno barrio de Salamanca: un cortador de jamón para su sección de embutidos y quesos, ellos mismos tuestan el café… además de todos los productos gourmet que uno pueda imaginar, de trufas a caviar o las mucho más humildes sardinas en aceite. Pero siempre lo mejor. Tienen tienda online y una buena web.

Cocas de San Juan

Hoy es la noche en la que se encienden las hogueras, según la tradición, para que con los fuegos de San Juan se vaya todo lo malo. Para celebrarlo, nada mejor que acercarse a la pastelería Moulin Chocolat y festejar estos días con una de sus cocas dulces especialmente elaboradas para estas fechas. Ya hablamos de los deliciosos hojaldres del pastelero Ricardo Vélez y sus productos artesanales y refinados que merecen una visita.

Una de las cocas dulces de Ricardo Vélez.

En esta ocasión ha sacado cuatro clases diferentes: de fruta confitada siciliana, de perlas de chocolate, cremoso de pistacho y cereza o su bestseller, la coca de piñones y almendra con crema tostada y nata. Todas elaboradas con una masa de brioche natural hecha con mantequilla y huevos frescos. Su precio (450 grs.) es de 29,50 euros. Los grandes iconos de esta pastelería son los macarons, eclairs, sus croissants hojaldrados y financiers, junto a la palmera de chocolate.

Cócteles inspirados en Madrid

Santerra Neotaberna, situada en la calle Ponzano de la capital, estrena carta de cócteles inspirados en esta ciudad y pensados para acompañar sus platos. También, además de sus excelsas croquetas, se puede dar un voto de confianza a los nuevos ‘cócteles y menú aperitivo’ en horario de aperitivo o afterwork (éste sólo miércoles y jueves, de 13 a 19 horas), servidos tanto en terraza como en interior.

Un maridaje muy pensado y original que comprende tres cócteles y tres platos. Entre los primeros, el mojito madrileño, el templo de Debod o el San Gines; los platos van desde desde una gilda vasca a un brownie de chocolate amargo o el torrezno elaborado al estilo soriano con salsa de tomatillo verde. El chef Miguel Carretero sigue sumando puntos.