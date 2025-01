UPN vaticina que María Chivite va a incorporar "consejeros de EH Bildu en el Gobierno" de Navarra

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado este sábado que la presidenta de Navarra, María Chivite, "va a incorporar consejeros de EH Bildu en el Gobierno que quiere conformar" porque "el PSN es el caballo de Troya de EH Bildu".



Así lo ha hecho durante su discurso del día del partido que UPN ha celebrado este sábado en el Navarra Arena, donde ha afirmado que PSN y EH Bildu "están preparando el camino para gobernar juntos" y que el PSN está dispuesto a "entregar mas alcaldías, lo tienen hablado y pactado".



Ibarrola ha avanzado que "EH Bildu estará dentro (del Gobierno), dictando las políticas desde dentro". Por ello, considera que "lo tiene que saber la sociedad. Este reparto institucional es perjudicial, que no permanezcan impasibles, estamos a tiempo de cambiarlo, que sean militantes, no de UPN, sino de lo mejor para Navarra".



"Vivimos tiempos convulsos. Pedro Sánchez no gobierna para los ciudadanos. No le importa el precio de las cesiones, legisla al dictado de quienes quieren destruir España. La resaca que va a dejar este Gobierno...", ha dicho, sobre la situación a nivel nacional, antes de compararla con Navarra.



En Navarra "todavía es mas grave", según ha expuesto, ya que considera que el PSN está "sacrificando el progreso de Navarra" y poniendo "el objetivo anexionsita más cerca".



Ante la situación descrita por la presienta regionalista, Ibarrola ha explicado que UPN es la alternativa. "UPN va a seguir siendo el pincel del progreso, es lo que nos une, el amor que tenemos por Navarra. Trabajamos desde, por y para Navarra, para trazar esa Navarra líder".



Ibarrola ha comparado "lo necesaria que fue la creación de UPN hace 46 años", que "se creó para defender la identidad de Navarra", con lo "necesario que sigue siendo" hoy. "Los partidos nacionales son capaces de anteponer sus intereses ante la realidad institucional de Navarra. UPN sigue siendo el único partido centrado en Navarra y que toma las decisiones en Navarra", ha dicho.