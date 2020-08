La Unesco alerta: prolongar el cierre de colegios podría disparar el fracaso escolar

Según el informe 'Education in the time of covid-19 and beyond' publicado este martes por la Unesco, hasta 24 millones de alumnos desde preescolar hasta ciclos superiores podrían abandonar los colegios en 2020 como consecuencia de los cierres de centros escolares.

Bajo el hastag #SalvarNuestroFuturo la UNESCO, en colaboración con otras nueve organizaciones, ha publicado esta información con el fin de advertir sobre la situación que atraviesa la educación global y sobre todo incitar a que los gobiernos mundiales tomen medidas para revertir este escenario.

La educación superior es quien registraría mayor índice de abandonos, llegando a registrar hasta el 3,5% menos de matrículas, unos 7,9 millones de alumnos. Por su parte, la educación infantil notificaría 2,8% menos de matrículas escolares, unos 5,7 millones de niños desescolarizados.

En este sentido, el secretario general de la ONU, António Guterres, admitió el martes en un mensaje de vídeo que antes de la pandemia el abandono escolar ya era una preocupación, pero ahora se ha convertido en una catástrofe generacional que podría amenazar a toda una generación.

"Ya nos enfrentábamos a una crisis de aprendizaje antes de la pandemia, ahora nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría despilfarrar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y agravar las desigualdades más arraigadas", señaló Guterres.

El país europeo con mayor tasa de abandono escolar

El pasado mes de febrero, un mes antes de establecerse el estado de alarma, el Gobierno español hizo público un informe donde España el pasado curso registraba una tasa de abandono escolar del 17,3% ubicándose como la nación con mayor fracaso estudiantil de todo el continente.

[La cifra, a pesar de ser el registro más bajo notificado desde comienzos de siglo, sigue siendo elevado, por ello, la Comisión Europea marcó como objetivo para 2020 conseguir descender esta tasa al 15%.]

El mismo informe colocaba a Ceuta como la localización española con mayor abandono temprano escolar con un 24,7%, seguida de Baleares (24,2%) y Melilla (24,1%). Los tres territorios superan la media española de 17,3%.

Por el contrario, El País Vasco se postula como la región española con menor tasa de abandono escolar registrando apenas un 6,7%. Tras ella, se encuentran Madrid (11,9%) y Asturias (12,4%).

Existe preocupación

Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el decreto del estado de alarma, todos los centro escolares cerraron sus puertas y comenzaron una educación a distancia por vía telemática.

La enseñanza digital se antojaba como una solución ante este problema pero posiblemente puede llegar a ser un nuevo contratiempo para la educación.

Presumiblemente los estudiantes deberían comenzar las clases el próximo mes de septiembre, aunque existe cierta incertidumbre con respecto a la vuelta escolar. El Gobierno ha devuelto las competencias en materia de educación a las comunidades autónomas, en su mano está el porvenir de los estudiantes.

Leticia Cardenal, presidenta de La Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), muestra a Vozpópuli su perplejidad por la incertidumbre que existe a día de hoy sobre si se retomarán las clases presenciales en septiembre, y en cambio las playas se han abierto ya en verano.

De la misma manera, Sonia García, secretaria de comunicación de ANPE, resalta a este medio que el Ministerio de educación aporta "medidas abiertas" que no se han concretado aún a un mes de volver a las clases, y además añade que el Gobierno ha delegado en los equipos directivos de los centros educativos las directrices para volver a las aulas.

Apuesta por las clases presenciales

UGT, CEAPA y ANPE apuestan por las clases presenciales siempre y cuando "se respeten las medidas y se asegure la salud de los asistentes", aunque Maribel Loranca, responsable de Educación de UGT, duda de la infraestructura de los colegios ya que "no todos los centros escolares tienen espacio suficiente para ampliar en exceso sus aulas".

En este sentido, Loranca asegura que esta situación no aumentará las tasas de abandono escolar española sino que creará un "desfase curricular", aunque adelanta que para luchar contra este problema será necesario aumentar el número de docentes por colegio para dar una "mejor atención" a los alumnos.

Por el contrario, Sonia García advierte que "vamos tarde" en la toma de decisiones de cara al próximo curso y "si no se toman medidas" sí puede verse influida la tasa de abandono escolar.

Plan de digitalización

Ante esta situación, Loranca señala que "existen tres escenarios posibles: una vuelta plena a las aulas, alternar clases presenciales y clases online o el cierre completo de los colegios y aplicar la educación telemática".

Las diferentes asociaciones consultadas por Vozpópuli coinciden en que es necesario un "plan de digitalización" que posibilite adaptarse a los alumnos, a sus familiares y a los propios profesores que impartan las clases. De no ser llevada a cabo esta medida se podría aumentar la "brecha social".

Este plan, además de asegurar la provisión de todo alumno de material digital que posibilite recibir clases online, conllevaría una formación para manejar a la perfección este medio didáctico.