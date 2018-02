La trama liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pagó en junio de 2013 el viaje y la estancia en Madrid del entonces ministro de Salud de Panamá, Javier Antonio Díaz González de Mendoza, que se alojó en el Villa Magna, "uno de los hoteles más caros de Madrid", según el interrogatorio del fiscal que inició la investigación del 'caso Lezo', Carlos Yáñez, al empresario Sergio Vidal Balaguer, sospechoso de haber pagado una comisión ilegal de 273.672 dólares a cambio de una adjudicación.

Este empresario alicantino está imputado en el 'caso Lezo' en relación a un contrato del Gobierno de Panamá. En su declaración como imputado ante el juez, Vidal Balaguer reconoció haberse hecho cargo de la cantidad reclamada por el Villa Magna: "Yo pagué una factura del hotel, porque al final no sé qué problema hubo y no la pudieron pagar, yo la pagué", reconoció Sergio Vidal Balaguer, según la grabación de la declaración, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Y entonces Carlos Yáñez interpeló al imputado sobre el hotel: "¿La factura era de uno de los hoteles más caros de Madrid: el Villa Magna?". A lo que el empresario alicantino contestó: "No sé, el que él eligió". Preguntado de nuevo sobre cuánto había pagado, Sergio Vidal Balaguer aseguró no acordarse del montante final: "La pagué porque me la iban a pagar y nunca me la pagaron", completó.

En su respuesta, el imputado justificó el viaje del entonces ministro de Salud panameño porque vino a ver el modelo de gestión de hospitales en España, "y fue a ver el hospital más pionero que hay en España y en Europa, que es La Fe de Valencia, y también el modelo de bata blanca y gris, que es un poco la externalización de los servicios en los hospitales. Estuvo en Madrid y en Valencia", recalcó el imputado en su declaración.

Documentación de Panamá

Sin embargo, Vozpópuli ha podido comprobar entre la documentación oficial del Ministerio de Salud de Panamá que el viaje entre el 5 y el 9 de junio de 2013 a Madrid, al contrario de la versión de Sergio Vidal Balaguer, se realizó para conocer la matriz de Inassa, en concreto el Canal de Isabel II: "Visita a casa matriz en la ciudad de Madrid, Canal de Isabel II Gestión, institución publica responsable de la gestión del ciclo integral de agua en la Comunidad de Madrid", especifica la documentación que puede ser consultada en este enlace de la web oficial del Gobierno de Panamá".

El Ejecutivo de este país también contradice la versión del imputado, ya que la mencionada documentación asegura que los gastos en su viaje a Madrid también fueron abonados por el Ministerio de Salud de Panamá, algo que según la declaración ante el juez de Sergio Vidal Balaguer no sería cierto.

Viaje a Colombia

Inassa, la filial del Canal de Isabel II también habría sufragado, según la documentación oficial del Gobierno de Panamá que puede ser consultada en este enlace, un viaje a Barranquilla (Colombia) en 2014, para "visitar la operación de relleno sanitario" de esta ciudad colombiana. Los viáticos o gastos de la excursión corrieron en un 30% a cargo del Gobierno de Panamá.

En el 'caso Lezo', una de las piezas separadas que investiga el titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, analiza las actividades presuntamente delictivas de la organización encabezada por Ignacio González con el Canal de Isabel II y su filial en Latinoamérica, Inassa.

Y según el anterior instructor del procedimiento, Eloy Velasco, "en 2012, el consorcio de empresas denominado Inassa-Cleop fue irregularmente adjudicatario, por un importe de cuatro millones de dólares, de un contrato de obra pública en Panamá denominado Obra para el Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario de La Pintada, en la provincia de Cocle".

El contrato recayó "en Inassa-Cleop y en la firma MG Infraestructuras, representada por Sergio Vidal, quien habría pagado una comisión ilegal de 273.672 dólares"

"Todo indica", destaca el juez, "que como consecuencia del proceso de manipulación del proceso de licitación del citado contrato la contrata recayera en Inassa-Cleop y en la firma MG Infraestructuras, representada por el ciudadano español Sergio Vidal, quien habría pagado una comisión ilegal de 273.672 dólares, velando su verdadera naturaleza ilícita mediante un contrato de prestación de servicios inexistentes suscrito con una firma, Eduholding Corps, radicada en las islas Vírgenes Británicas".

El empresario alicantino aseguró que el responsable de esta adjudicación en Panamá había sido el ministro de Presidencia, cuyo nombre no recordó, y no el de Salud, al que reconoció haberle pagado una parte del viaje a Madrid de junio de 2013.

Francisco Granados

La declaración del empresario alicantino ante el juez García-Castellón, que este lunes interrogará en la Audiencia Nacional al presunto cerebro de la 'trama Púnica', Francisco Granados, no estuvo exento de tensión.

Tanto el fiscal como el propio instructor tuvieron que advertir a Sergio Vidal Balaguer de que cambiara su actitud. Y tal y como se puede oír en las grabaciones de la declaración, García-Castellón llegó incluso a pedir que se sentara de forma correcta: "¿Se puede poner correctamente? Estamos en un tribunal...", llegó a recriminar el juez al imputado.