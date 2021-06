La Moncloa prepara una superproducción mediática de la vacunación de Pedro Sánchez, según ha sabido Vozpópuli. El presidente del Gobierno recibirá la vacuna contra el coronavirus en los próximos días. A Sánchez, de 49 años, le corresponde ya la primera dosis por grupo de edad en la Comunidad de Madrid. Y no será algo discreto como ocurrió con el rey Felipe VI, que evitó convocar a los medios en su cita en el pabellón Wizink Center.

Sánchez se vacunará ante las cámaras. Así lo ha decidido su equipo, que prepara el momento con detalle. El Gobierno busca con ello subrayar la importancia del gesto como medida de protección frente a la covid-19. Fuentes de Moncloa reconocen a este periódico que todavía no tienen una fecha concreta, ni todos los detalles del evento. "No debe tardar mucho", aseguran estas fuentes. "Todavía no tenemos fecha ni detalles. Pero la vacunación será como la de todo el mundo".

Los ministros que, por edad, han precedido al presidente han optado por diversas fórmulas para hacer pública su vacunación. El primer ministro en vacunarse fue el titular de Política Territorial, Miquel Iceta. Algunos han subido fotos a sus redes sociales, como la ministra de Sanidad, Carolina Darias o la de Hacienda, María Jesús Montero, y otros simplemente han escrito un mensaje en sus perfiles privados para anunciarlo. Todos, eso sí, han respetado escrupulosamente el turno fijado por sus comunidades autónomas de origen, acudiendo a los centros donde se les citaba y guardando la cola junto al resto de ciudadanos.

Sánchez se vacunará en un hospital

El lugar en el que Sánchez recibirá la inyección todavía no se conoce. La marca será Pfizer, Moderna o la monodosis de Janssen, según recoge el plan de la Comunidad de Madrid para el colectivo de entre 40 y 49 años. El plan establece además que los nacidos entre 1972 y 1981 -el presidente es de la quinta del 72-, está prevista en "hospitales del servicio madrileño de salud". Y en Moncloa señalan que el presidente "hará lo que hace todo el mundo". Es decir, acudir al hospital que le toque y no vacunarse en La Moncloa, que podía ser una opción alternativa por comodidad y seguridad.

Los centros sanitarios de la ciudad de Madrid que podrían tocarle al jefe del Ejecutivo son: 12 de Octubre, Gregorio Marañón, La Paz, Fundación Jiménez Díaz, Ramón y Cajal, Infanta Leonor, Clínico San Carlos, Santa Cristina, Cruz Roja y La Princesa.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que gestionan todos esos hospitales, dicen a Vozpópuli que "de momento no han recibido petición alguna" de Presidencia del Gobierno. Pero que en cualquier caso no habrá problema si Sánchez quiere emitir su vacunación. "No nos ha llegado nada todavía", dicen estas fuentes. "Pero no hay problema ninguno. Otros ministros ya han retransmitido su vacunación".

15 millones de vacunados

Sánchez ha dicho este miércoles en el Congreso que se alcanzará la cifra de 15 millones de vacunados (con al menos una dosis) en los próximos días. Y ha anunciado que el Gobierno estudia retirar ya el uso obligatorio de mascarillas de determinados espacios públicos. El calendario de vacunación que Sánchez fijó en abril, poco antes de las elecciones de Madrid, se va cumpliendo. Y, salvo catástrofe, España alcanzará la inmunización del 70% de la población en agosto.

A pesar de la promesa del presidente, el Ministerio de Sanidad ha aplazado el debate sobre el uso de la mascarilla en exteriores. Y su uso seguirá siendo obligatorio al aire libre. Así se ha acordado en la reunión del Consejo Interterritorial de salud, que reúne al Ejecutivo con las comunidades autónomas. Habrá que esperar al siguiente Consejo Interterritorial para ver si el Ministerio de Sanidad incluye en su agenda la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre.