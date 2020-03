El Rey mantuvo un año el sueldo a su padre pese a ser alertado de su patrimonio oculto

Felipe VI decidió retirar el pasado 15 de marzo a su padre Juan Carlos I la asignación de 194.232 euros que le venía pagando la Casa del Rey de los Presupuestos Generales del Estado. Y lo hizo, según el comunicado oficial, después de que la prensa publicara una información sobre las fundaciones con las que su progenitor escondía dinero opaco en Suiza.

Sin embargo, el rey sabía desde el 5 de marzo de 2019, hace más de un año, que su padre le había otorgado la condición de beneficiario de la Fundación Lucum, creada en Panamá por los fiduciarios de Juan Carlos I, quienes habrían abierto una cuenta en el banco Mirabaud de Ginebra (Suiza).

Fuentes de la Casa del Rey confirman a Vozpópuli que la decisión de dejar a Juan Carlos I sin la asignación se tomó el 15 de marzo, justo después de que el diario británico The Telegraph publicara una información en la que aseguraba que Felipe VI era beneficiario de la Fundación Lucum. Y no se adoptó antes, concluyen desde la Casa del Rey, porque la carta del bufete de abogados Kobre&Kim, contratado por Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en la que alertaban al monarca sobre la presunta fortuna oculta de su padre, no incluía ninguna prueba documental de la información.

"En ningún momento"

Por ello, la Casa del Rey mantiene que hasta el 15 de marzo no tuvo constancia de la fortuna de Juan Carlos I, quien por su parte confirmó en el comunicado esta versión. En este punto el rey emérito asegura en el comunicado que "en ningún momento" facilitó información a su hijo sobre las fundaciones Lucum y Zagatka.

Esta última fue dirigida por Álvaro de Orleans-Borbón, primo del padre de Felipe VI. Tanto Juan Carlos I como el actual rey fueron beneficiarios de la misma. Zagatka percibió, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, importantes cantidades de dinero por la intermediación en la venta del Banco Zaragozano. Álvaro de Orleans-Borbón ha reconocido que con ella sufragó viajes privados de su primo.

Sin embargo, y pese a no tener la seguridad de que su padre tenía una fortuna oculta en Suiza, Felipe VI acudió el 12 de abril de 2019 a un notario para dejar por escrito que había pedido a su padre que dejara sin efecto su designación como beneficiario de Lucum. También le advirtió de que "no aceptaría participación o beneficio alguno" de esta fundación.

Tras ser alertado Juan Carlos I por Felipe VI de que Corinna zu Sayn-Wittgenstein le había informado de la existencia de las fundaciones, el rey emérito decidió contratar a un abogado en su defensa, pese a que no hay en España ninguna causa judicial abierta contra él.

No informó

Por el contrario,Felipe VI no informó a la Fiscalía anticorrupción de que su padre podría disponer de una fortuna oculta en Suiza a nombre de la Fundación Lucum, según confirman fuentes del ministerio público a Vozpópuli. De esta forma, se descarta que una de las "autoridades competentes" a las que la Casa del Rey aseguró haberle comunicado en marzo de 2019 que Juan Carlos I le había designado como beneficiario de la fundación panameña sea Anticorrupción.

La Casa Real de Arabia Saudí ingresó en Suiza el 8 de agosto de 2008 en una cuenta de Lucum 100 millones de dólares (64,8 millones de euros). Años después, en mayo de 2012, el dinero fue transferido a Bahamas, a otra cuenta a nombre de la examiga de Juan Carlos I Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Según informa el diario El País, Corinna zu Sayn-Wittgenstein dedicó una parte del dinero a la compra y reforma de dos apartamentos en la estación de esquí suiza de Villars-sur-Ollon y a adquirir una mansión de 5,4 millones de euros en el norte de Londres.

La examiga del rey recibió 4,6 millones de euros de Kuwait pocos días después de que Juan Carlos I realizara una visita al emir de este país

Según el rotativo madrileño, que cita como fuente la documentación aportada por el fiscal suizoYves Bertossa en una comisión rogatoria remitida a España en agosto de 2019, la examiga del rey habría recibido 4,6 millones de euros de Kuwait pocos días después de que Juan Carlos I realizara una visita al emir de este país asiático. La Fundación Lucum también habría ingresado 1,7 millones de euros del sultán de Bahréin.

Un solar en Marrakech

La rogatoria de Suiza informa, completa el diario madrileño, de que la examiga de Juan Carlos creó la sociedad Mountain Lion Inc., de la que era beneficiaria, con el propósito de recibir un solar en Marrakech "de parte del rey de Marruecos", con un valor de 1,7 millones de euros.

Precisamente, en la grabación del excomisario José Manuel Villarejo publicada por El Español, Corinna zu Sayn-Wittgenstein le explica al exmando policial que estaba sufriendo "una pesadilla enorme" porque el rey emérito había puesto a su nombre "sin decírselo, [...] un terreno en Marrakech".