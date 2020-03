El primo del rey emérito admite que recurrió los gestores de la cuenta 'Soleado'

Álvaro de Orleans, primo del rey emérito Juan Carlos, admite que confió su dinero en Suiza al gestor de fondos Arturo Fasana y al abogado Dante Canónica. Fasana fue investigado en la operación Gürtel por gestionar también los millones del cabecilla de aquella trama, Francisco Correa. Ambos eran los encargados de mover el dinero de una cuenta llamada Soleado con relevantes clientes españoles cuyas identidades jamás han trascendido.

La confesión del primo del rey Juan Carlos forma parte de una entrevista concedida a El País: “Pregunté por el nombre de un buen gestor y me dieron el de Arturo Fasana y él me recomendó al abogado Dante Canónica”. El primo del rey emérito no dice quién se lo recomendó y tampoco llega a referirse a la cuenta de Soleado, pero sí establece un vínculo directo con sus responsables: “Hay un director que es quien firma y administra, el señor Canónica. Y un asesor de inversiones, en este caso Arturo Fasana. Ha sido así desde el principio”.

La amiga del rey Corinna Larsen aseveró que Álvaro de Orleans era el testaferro de las cuentas que el rey emérito tenía en Suiza. Él lo niega. Sostiene que el dinero y las propiedades eran suyas, pero sí dice que con ese dinero le pagaba vuelos privados al rey emérito y que en ellos iba a menudo Corinna Larsen. “Imagino que sería para no figurar en las listas de un vuelo oficial o comercial. Supongo que quería (Juan Carlos I) volar con discreción, por una cuestión de privacidad y de protección de su intimidad”, explica.

Una fundación para ayudar a casas reales

En concreto el dinero de Álvaro de Orleans pertenecía a una fundación creada en 2003 en Ginebra bajo el nombre de Zagatka. Llegó a tener 14,3 millones de euros en 2014. Según sus propias palabras, la fundación tenía por objeto servir de apoyo a monarcas: “Creé la fundación para responder a un mandato de mi padre, quien me pidió que estuviera disponible para echar una mano a las familias reales”.

En su conversación con Villarejo desvelada por El Español, Corinna sostuvo que era el rey quien tenía el dinero en Suiza en cuentas opacas a nombre de su primo y añadió que Dante Canónica era la persona de confianza Juan Carlos I para sus operaciones de blanqueo: “La gente que opera estas cosas con él los conozco a todos perfectamente. Dónde tienen las cuentas, dónde tienen las cosas. Es un abogado suyo de Suiza”. Cuando el polémico comisario actualmente en prisión le preguntó su nombre, la examiga del rey confirmó que se trataba de “un fix que se llama Dante Canónica”.

La entrevista de Álvaro de Orleans publicada este lunes resucita de nuevo a los protagonistas de la cuenta Soleado, considerada como el refugio del dinero de los VIPS españoles en Suiza. Al mismo tiempo, sigue siendo el secreto mejor guardado de la ingente investigación de la trama Gürtel. Soleado estaba gestionada por una sociedad llamada Rhône Gestion y era una cuenta creada en 1995 que servía como una especie de buzón, diseñada para lograr el anonimato de los receptores finales de los envíos de dinero.

Documentación censurada

Nunca fue posible conocer a todos sus clientes porque las autoridades helvéticas censuraron los nombres de todos los que tenían su dinero en Soleado que no estuvieran implicados en el caso Gürtel. Sin embargo, el propio Fasana llegó a presumir de que tenía "la suerte y el privilegio de contar con una muy importante clientela española".

En este sentido, al menos en los registros mercantiles constan relaciones entre los responsables de Rhône Gestión y algunos empresarios como, por ejemplo, Los Albertos (Alberto Cortina y Alberto Alcocer). Ambos empresarios, del círculo de amistades del rey emérito, eran accionistas del Banco Zaragozano. Precisamente el 15 de febrero, el diario británico The Sunday Telegraphinformaba en exclusiva de que el primo del rey se había embolsado hasta 44,6 millones de euros por ejercer de intermediario en la venta del Banco Zaragozano a Barclays. “Es totalmente falso”, replica Álvaro de Orleans en su entrevista.

Fasana tuvo que declarar en 2017 ante la Audiencia Nacional como investigado en el caso Gürtel. Antes lo había hecho en 2009 ante la Policía y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Explicó el funcionamiento de la cuenta Soleado, una comparecencia a la que tuvo acceso Vozpópuli. Dijo que era una práctica “muy común en Suiza” con la que estaban de acuerdo los bancos, pero dijo en su descargo que no era para “ocultar nada”.

“La razón porque se utilizaba esto es porque algunos clientes no querían que el banco que mandaba el dinero supiese el número de cuenta nueva que había en el banco que lo recibía, pero todo lo que se enviaba vía Soleado se sabía de dónde venía y cuando salían los activos de Soleado a la cuenta del cliente forzosamente tenían que estar en el banco (...) se indicaba siempre a la salida, el nombre, el domicilio y la dirección del cliente”, declaró al tiempo que reconoció su cartera de clientes españoles sin dar más nombres que el de Francisco Correa.

Las revelaciones de Corinna Larsen al comisario Villarejo -grabadas por el propio mando policial en 2015 durante un encuentro en Londres- sirvieron a la Audiencia Nacional para abrir una pieza separada en el marco de la investigación sobre el comisario. No obstante, el juez la archivó rápidamente a petición de la Fiscalía. El ministerio público, no obstante, sigue indagando sobre otra revelación de Larsen que tenía que ver con el presunto cobro de comisiones por parte de empresarios españoles en torno al contrato de construcción del AVE a La Meca.

Otras causas

Por estos hechos, la Fiscalía anticorrupción llegó a viajar a Londres en octubre para interrogarla como testigo. La examiga del rey emérito llegó a decir que Juan Carlos I fue uno de los beneficiados por esas comisiones, pero al estar entonces en activo quedó al margen de la investigación por su condición inviolable. En cualquier caso, cuando los fiscales españoles acudieron a Londres para que refrendase lo que le dijo a Villarejo, Larsen rebajó el tono y dijo conocer poco del asunto.

Quien sí investiga desde agosto de 2018 los presuntos fondos en Suiza del Rey Juan Carlos es un fiscal helvético llamado Yves Bertossa. Ok Diario viene informando de los avances de estas pesquisas y de cómo los investigadores sospechan que Álvaro de Orleans ejercía de testaferro del monarca como dice Corinna. Este fiscal ya se ha entrevistado en varias ocasiones con las autoridades españolas.

Los caminos de Corinna Larsen, Villarejo y el rey emérito volverán a cruzarse a finales de este mes. El 23 de marzo está fijado un juicio en el que se tiene que resolver la denuncia contra el excomisario presentada por el exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán. Villarejo le había acusado de haber amenazado de muerte a Larsen tras haber su accidentado viaje con el rey a Botswana y Sanz Roldán le denunció por injurias. Larsen se ha comprometido a declarar por videoconferencia y referendar la versión de Villarejo.