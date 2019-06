¿Qué son las salpas que han invadido las playas andaluzas?

En los últimos días, unos extraños seres han invadido las playas andaluzas, principalmente en Granada y Málaga que han despertado la curiosidad de los ciudadanos. Tanto que incluso, cada vez son más los que están compartiendo imágenes de estas criaturas. Casi todas, al final se acaban viralizando.

Su forma llama cuanto menos la atención. Es como un pez transparente. Según explica una biotecnóloga en su cuenta de Twitter -en un tuit por ciento que suma más de 20.000 interacciones-: "no es un plástico, ni medusas ni un pez. Es un tunicado llamado Salpa fusifomis. No son urticantes ni peligrosos, forman colonias y son hermafroditas. Se alimentan de fitoplancton. No les hagáis daño. Son inofensivos".

Se acumulan en grandes colonias

Este tipo de seres son muy comunes en mares ecuatoriales, templados y fríos. Pueden ser vistos en la superficie. Y se acumulan en grandes colonias, que son capaces de capturar 4.000 Tn de CO2 cada noche y acumularlo en el mar.

Hoy en las costas de #Granada están encontrando esto. No es plástico ni medusas, no es un 🐟. Es un tunicado llamado Salpa fusiformis (salpas). No son urticantes ni peligrosos, forman colonias y son hermafroditas. Se alimentan d fitoplancton No les hagáis daño. Son inofensivos 😉 pic.twitter.com/3DIG7tySjp — Amara (@bioamara) 16 de junio de 2019

Son salpas (Maggiore salpa) os las vais a encontrar en abundancia en las playas. No muerden, no pican, no hacen nada, son inofensivas. Os podeis bañar tranquilamente :) pic.twitter.com/cApLjdoUsO — 4LB3RT1C0 (@albertoelement) 15 de junio de 2019

Cuando hay mucha comida, las salpas producen rápidamente clones, que recogen fitoplancton y pueden crecer a un ritmo que es probablemente más rápido que el de cualquier otro animal multicelular, eliminando rápidamente el fitoplancton del mar.