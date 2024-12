Presidencia justifica que la asistente de Begoña Gómez hiciera una "gestión privada para una actividad profesional"

La Presidencia del Gobierno justifica que la asistente de Begoña Gómez en Moncloa hiciera una "gestión privada para una actividad profesional", según explican fuentes del núcleo duro de Pedro Sánchez. Estas mismas fuentes precisan que el gabinete del líder socialista se niega a abrir el debate sobre la regulación del papel de los cónyuges de los presidentes o presidentas del Gobierno para no quedar en evidencia: "Si lo abrimos ahora nos dirán que estamos yendo a la defensiva para protegernos", arguyen.

La asistente en cuestión, María Cristina Álvarez, directora de Programas de Presidencia, hizo gestiones en nombre de Gómez sobre la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y está llamada a declarar el próximo 20 de diciembre ante el juez Juan Carlos Peinado. La acusación popular, que ejerce la organización ultra Hazte Oír, pidió su imputación por considerar que, desde su puesto público, habría desempeñado funciones de “asistente personal” de la esposa de Sánchez en actividades “estrictamente privadas”.

Según diversas informaciones periodísticas, María Cristina Álvarez hizo gestiones por correo electrónico, tanto con empresas que colaboraban con Begoña Gómez, como con el entonces vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, responsable, entre otras funciones, del control y buen funcionamiento de la famosa cátedra. Por todo ello, el juez de instrucción que investiga el caso que afecta a la mujer de Sánchez pidió este jueves a la Presidencia de Gobierno que aporte información relativa a la "relación de puestos de trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa".

En uno de los correos, presentes en el sumario, la asesora de Gómez se dirige a la directora de comunicación de Reale Seguros, Pilar Suárez-Inclán, para informarle sobre los detalles de la reunión anual de la comisión mixta de la cátedra. Del mismo modo, Álvarez le informó sobre la intención de la esposa de Sánchez de continuar con la colaboración para financiar la cátedra de la UCM. "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", reza el mensaje.

Las fuentes consultadas en Moncloa se preguntan "si es normal" que los cargos públicos tengan un régimen de incompatibilidades tan estricto mientras que la hija del juez Juan Carlos Peinado hace carrera en el PP. Patricia Peinado milita en las filas de Génova y es concejala de Deportes y Fiestas en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Este vínculo genera controversia y ha derivado en acusaciones de parcialidad por parte de sectores de la izquierda, mientras el PP denuncia un supuesto acoso hacia la edil por esta relación familiar.

El PSOE se negó, al negociar con Sumar su plan de "acción por la democracia", a regular el papel de los cónyuges de quienes ostenten -ahora y en adelante- la presidencia del Gobierno. Los socialistas desecharon por completo esta posibilidad pese a que algunos socios parlamentarios de la coalición, como ERC, pidieron reglar la actividad de los familiares directos del presidente o presidenta del Consejo de Ministros prcisamente para evitar precisamente que los jueces hicieran política. Los republicanos, además, solicitaron que se introdujera en el dichoso paquete de 'regeneración' que ha puesto cerco a la Prensa. Pero naranjas de la China.

Cabe recordar que el PNV ya espetó a Sánchez, cuando compareció este verano en el Congreso para avanzar el plan que el Consejo de Ministros esbozó este martes, que "hay cosas que no se deben hacer" aunque "no las prohíba la ley". Todo un torpedo a la línea de defensa de Begoña Gómez construida por Moncloa, que está basada en una supuesta conspiración de la derecha judicial, política y mediática, alimentada con bulos, para derribar a Sánchez y su mujer. De ahí la necesidad de meter mano en la libertad de expresión y definir por ley qué es un medio y qué no.

Lo cierto es que dicho marco normativo podría evitar situaciones como la que está viviendo el matrimonio Sánchez-Gómez. España carece de regulación que establezca los límites de actuación a la pareja de quien ostenta la presidencia del Consejo de Ministros. Aunque tampoco hay legislación específica sobre el rol institucional del Rey, cuyos derechos y obligaciones están en recogidos en la Constitución sin mucho más detalle que los que fija el título segundo.

En cualquier caso, la actividad privada de la Moncloa no es pública. Y eso es una obviedad por mucho que Moncloa lleve meses repitiendo machaconamente que la agenda del presidente del Gobierno "nunca es secreta". Si bien es cierto que los detalles de las personas que acceden al palacio presidencial se anotan en un registro, este no es de dominio público. Y si trascendieron los encuentros del empresario Juan Carlos Barrabés con Begoña Gómez y el presidente en Moncloa es porque lo comunicó él mismo en sede judicial, en respuesta a las cuestiones del togado encargado de la investigación.