Pilar Llop, presidenta del Senado: "La crispación política es un ácido social"

La presidenta del Senado, Pilar Llop, presidió el pasado día 28 el acto de presentación del libro 'Repensar España. Reflexiones desde la sociedad civil 2020', en el que se recogen las conclusiones del I Congreso nacional de la sociedad civil. En ella, abogó por apartar la "crispación", que es "un verdadero ácido social".

El acto se celebró en la sala Clara Campoamor y contó con la presencia de Aldo Olcese, presidente del Comité Organizador del I Congreso Nacional de la Sociedad Civil y presidente de la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora; Emilio Lamo, presidente del Real Instituto Elcano; y Victoria Camps, filósofa y consejera permanente del Consejo de Estado.

En la presentación, Llop abogó por "sumar y multiplicar voluntades" para "fortalecer todo aquello que une". "Es positivo que existan movimientos trasversales de la sociedad civil que a través de un debate crítico, constructivo y democrático, busquen el interés general por medio del análisis de los desafíos a los que se enfrenta España en este siglo XXI", afirmó la presidenta de la Cámara Alta.

La presidenta de la Cámara Alta pidió, además, dejar a un lado la "crispación política", ya que "es un verdadero ácido social que afecta a la confianza de los ciudadanos en sus representantes".

La ciudadanía no crispa la política, sino la misma política (...) Los políticos deberían hablar menos y escuchar más", dijo el presidente del Real Instituto Elcano

Así, la presidenta del Senado pidió apostar por la "consolidación de una sociedad civil impulsada por ciudadanos libres e iguales que ejercen su responsabilidad, compromiso y derecho a la participación en asuntos públicos como la limitación y control del poder dentro de un Estado de Derecho".

Por su parte, Olcese señaló que el acto simbolizaba la entrega por parte de la sociedad civil a la clase política, representada por la presidenta del Senado, de un conjunto de propuestas para ayudar a alcanzar el bien común. "Es nuestra contribución leal, sincera y comprometida a la mejora de España", dijo.

Además, anunció "la creación de una gran plataforma de coordinación de la Sociedad Civil española".

De esta manera, Llop defendió que se debe "sumar y multiplicar voluntades" para "fortalecer" todo aquello que une. Asimismo, destacó en que el trabajo de los políticos debe ser "preservar y proteger la libertad de las personas para que tengan el mismo acceso a los recursos vivan donde vivan".

"Deben garantizar la igualdad de oportunidades que debe ser más que una obligación, una obsesión para nosotros", añadió.

La Constitución

Llop aprovechó la cita para asegurar que la Constitución "es la mejor base para repensar España sin que esto signifique que sea inamovible". "Debe prevalecer la necesidad de unión, diálogo, reflexión común, contraposición y acuerdos territoriales y políticos que esta Cámara debe 'encarnar'", continuó.

En relación a la crispación, Lamo salió en defensa de la ciudadanía, aseverando que no es esta la que "crispa la política, sino la misma política". "Los políticos deberían hablar menos y escuchar más", afirmó.

Según el presidente del Real Instituto Elcano, el deterioro de la confianza en la política comenzó antes de la Gran recesión y requiere soluciones políticas y no solo económicas.

"No tenemos nada resuelto y no estamos en camino de resolverlo. Tenemos un claro déficit de acuerdos para gestionar la solución a los grandes problemas que nos afectan como país. La sociedad culpa a los políticos y para una parte de ella éstos no les representan", espetó.

Libertades "en peligro"

Finalmente, Camps abogó por "dar prioridad a los derechos sociales y potencias el estado de bienestar en la postpandemia". "Repensar España es repensar el bienestar de todos", señaló para alertar de que "muchas libertades individuales están en peligro".