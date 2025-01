El PP votará a favor del nuevo decreto: "Los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno"

El Partido Popular votará 'sí' al nuevo decreto ómnibus del Gobierno. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, había asegurado este miércoles que su partido iba a estudiar "en profundidad" el nuevo decreto aprobado por el Ejecutivo antes de decidir el sentido de su voto, máxime cuando, según había recalcado, en el anterior decreto ómnibus "intentaron meter cuestiones por la parte de atrás". Finalmente, han confirmado que votarán a favor.

En declaraciones a los medios tras asistir al desayuno informativo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Bravo había señalado que era un decreto de 80 medidas y ahora son 29, de forma que "han quitado más de una coma". "Hemos visto un Gobierno que está supeditado a lo que diga Puigdemont. Ayer retrasaron el Consejo de Ministros porque estaban esperando a que dieran el sí desde Waterloo", había resaltado el dirigente 'popular'.

Sin embargo, el PP defiende que "los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno" y, por ello, finalmente ha decidido respaldar el decreto afirmando que dan su "sí" a subir las pensiones, ayudar a Valencia y a los descuentos en el transporte, pero su "no" a "la mentira, el chantaje y "este Gobierno".

La fomación afirma que rechazarán "la subida del IVA en el plan fiscal" y que seguirá "defendiendo el desalojo inmediato de okupas"

Según fuentes del partido, el nuevo decreto ómnibus "acredita que el Ejecutivo mintió nuevamente al decir que no se podían trocear medidas". "También demuestra que siguen al dictado del independentismo. Rectifican porque les obligan para seguir en el Gobierno (una vez más), no para servir a los españoles", añaden en un comunicado.

"Falta de integridad del Gobierno"

"Su objetivo siempre ha sido decir que el PP no apoya a los pensionistas, los usuarios del transporte público o los afectados por la DANA de Valencia. Les salió mal. Porque ya nadie puede creerles", dice el texto para añadir que los de Sánchez "no merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de su falta de integridad del Gobierno".