El PP alaba el discurso del Rey mientras el PSOE se agarra a la "serenidad" en la "vida política"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el discurso navideño del rey Felipe VI, del que ha subrayado que ha cerrado "otro año ejemplar al servicio de los españoles". El líder 'popular' ha publicado un mensaje en su cuenta de X: "Celebro el discurso del Rey. Su reconocimiento a la solidaridad del pueblo español, su reivindicación del bien común como principio rector en política, y su defensa de la Constitución". Feijóo ha acabado afirmando que "la monarquía parlamentaria cierra otro año ejemplar al servicio de los españoles. Y a su lado".

Sumándose a la postura del PP con equidistancia, el PSOE liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apoyado el discurso que ha ofrecido este martes el rey Felipe VI en el tradicional mensaje de Navidad, en el que ha hecho un llamamiento al diálogo y al consenso a la clase política española. "Felipe VI entiende que la vida política debe estar marcada por la serenidad. No podemos estar más de acuerdo. El consenso debe ser el camino para dedicar todos nuestros esfuerzos al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de España", ha escrito la formación en su cuenta oficial de X. Los socialistas también ha tenido unas palabras de recuerdo para los afectados por la DANA, a los que han asegurado que "el Estado estará allí el tiempo que haga falta". Y han añadido: "Nunca estaréis solos".

En otros términos se ha pronunciado Sumar, que ha calificado el discurso del Rey de "decepcionante" y ha criticado que esté "derechizado" y, entre otros asuntos, le ha afeado que haya señalado la inmigración como problema y que no haya mencionado la violencia machista o las agresiones sexuales. "El discurso del Rey ha sido un discurso decepcionante y derechizado. La DANA no fue un problema de coordinación entre administraciones, sino de negacionismo climático y negligencia política. Señalar a la migración como problema es grave. No mencionar la violencia machista o las agresiones sexuales lo es más", han apuntado desde la cuenta de la formación en X.

Podemos, por su parte, ha afirmado que el discurso de Navidad ha representado "únicamente" al proyecto "caduco y deprimente" de la derecha española y, en este sentido, ha reprochado al monarca que cada día parezca más "un diputado de Vox que el jefe del Estado", asegurando que sus palabras fueron las del "máximo representante de la ultraderecha". Así lo ha expresado la secretaria de Discurso, Acción Institucional y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, quien ha sido la encargada este miércoles de hacer una valoración del discurso que ha calificado como "preocupantemente reaccionario" en materia de migraciones, "cómplice" con el genocidio que Israel está cometiendo contra Palestina, debido a que Felipe VI no lo mencionó, y con "ausencias muy significativas", como la lucha contra la desigualdad.

Finalmente, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado la visión "idílica" que el Rey tiene de la Constitución y ha lamentado que no haya intentado durante su reinado que la monarquía fuera "útil". Ha recordado además la existencia de la "nación vasca" y ha advertido que "decir que en el Estado español hay una única nación es negar lo incuestionable".