Moncloa se niega a confirmar si la OTAN invitó a Sánchez al encuentro con Zelenski para buscar un acuerdo de paz

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, organizó este miércoles por la noche una cena informal en su residencia oficial de Bruselas para reforzar el apoyo a Ucrania. Una cita en la que estuvieron presentes Olaf Scholz, Giorgia Meloni, Antonio Costa o Ursula von der Leyen, entre otros, con el ucraniano Volodímir Zelenski como invitado. El presidente español, Pedro Sánchez, por su parte, no estuvo presente. Pero en Moncloa, preguntados por su ausencia, se niegan a revelar si fue invitado y no acudió o, como en otras ocasiones, ni tan siquiera fue convocado.

Aunque la OTAN no ha confirmado formalmente la lista de los líderes comunitarios que participaron en la cita, el propio Zelenski confirmó en sus redes sociales la presencia de Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, República Checa, además del anfitrión y secretario general de la OTAN, el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión Europea. Además, estuvieron presentes representantes del Reino Unido y de otros países. Pero no de España.

El presidente ucraniano, a su llegada a Bruselas, publicó un tuit poniendo de relieve que llegaba a la capital comunitaria para "importantes negociaciones con nuestros socios europeos". Volodímir Zelenski aseguró en su publicación que "Europa necesita una posición fuerte y unida para garantizar una paz duradera". Un objetivo que, en su opinión, "requiere de un trabajo coordinado y eficaz de las naciones europeas".

La cena con Zelenski, a la que no asistió Sánchez, según fuentes conocedoras del encuentro, sirvió como punto de partida para reflexionar sobre la ayuda a largo plazo a Ucrania y las futuras decisiones que tengan que tomar los aliados europeos en el escenario ucraniano, un contexto cambiante y en el que pueden producirse giros a con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.

Las ausencias de Sánchez

La de este miércoles en Bruselas, capital de la Alianza Atlántica, es la enésima ausencia de Pedro Sánchez en reuniones de este nivel en relación con la invasión rusa de Ucrania. De hecho, esa es la excusa que ponen en Moncloa para justificar que no estuviera presente el presidente del Gobierno español en la residencia oficial del secretario general de la OTAN.

Pero en ocasiones anteriores, como en las reuniones convocadas por Joe Biden o Emmanuel Macron, los equipos de ambos dirigentes confirmaron que Sánchez no había estado presente por falta de invitación. En esta ocasión, aunque Moncloa se niega a revelar si la recibieron o no, todo apunta a que ha ocurrido lo mismo. Pues el jefe del Ejecutivo, anoche, no tenía ningún compromiso que le impidiera estar en Bruselas, donde sí ha estado esta mañana.

El regreso de Trump

En un momento en el que el bloque europeo aguarda la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, lo que podría precipitar el recorte de la ayuda estadounidense y unas negociaciones de alto el fuego, la reunión informal convocada por Rutte fue crucial como punto de partida para diseñar planes de ayuda a largo plazo a Ucrania, incluyendo la idea de un despliegue de tropas europeas para asegurar un alto el fuego.