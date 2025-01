La nueva vida de Juan Lobato: en el parque con sus hijos, tenis en Londres y meditando su regreso

Para el ciudadano de a pie, preocupado por llegar a fin de mes y pasar el día, el otro lado de la política le resulta ajeno e innecesario. Y nadie puede culparles, pero detrás de todo político existe una persona de carne y hueso. Alguien que, con mejores circunstancias sociales que ellos, también tiene una familia, duerme poco por las noches o debe hacer frente al monumental peso de la derrota.

El periodismo es una profesión con muchas aristas, pero también permite, de vez en cuando, acercarte al lado desconocido de los protagonistas. En el caso de Juan Lobato (Madrid, 1984), ex secretario del PSM, su vida ha dado un giro de 180 grados en cuestión de dos meses.

Tras pasar tres años en Hacienda, Lobato dio el salto a la alcaldía de Soto del Real, su pueblo. Implicado al máximo con el PSM, Juan saltó a la línea mediática en octubre de 2021, cuando se impuso en las primarias de la agrupación socialista a Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada.

Desde entonces, y hasta el 27 de noviembre de 2024, Juan Lobato ha ejercido como secretario general del PSM y portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid. Su modelo, que aspiraba a hacer política alejándose del recientemente afamado fango, sufrió un borrado

Vozpópuli charla con él telefónicamente para saber cómo es el día a día de un político después de abandonar un lugar de tanta relevancia. Sereno y notablemente tranquilo, Lobato atiende la llamada mientras su agenda continúa llena, aunque sin la exposición mediática que implicaba el cargo.

Actualmente, al margen del escaño en la cámara regional, atiende diferentes comisiones en el Senado, lo que le ha permitido reconectar con partes de su vida que, hasta hace bien poco, se habían visto eclipsadas por la despiadada actualidad.

Navidad, tenis y familia

"Han sido semanas muy intensas, pero ya en diciembre tuvimos Plenos en la Asamblea con normalidad y en el Senado me pidieron que llevase el debate de los fondos europeos. He tenido actividad parlamentaria, lo que me ha ayudado a recuperar la normalidad", señala Lobato a este periódico.

El mes de diciembre, marcado por las fiestas de Navidad, ha supuesto un reseteo mental y físico para Lobato. "Las Navidades muy bien, como te puedes imaginar. Con los tres niños en edad de Reyes, fue muy divertido. Es una pasada".

Un tiempo libre que antes escaseaba, y mediante el cual ha podido recuperar viejos hobbies como el del tenis. Hace unas semanas, en su cuenta de Instagram, Lobato compartió una imagen suya practicando este deporte con amigos en Londres.

Sus hijos, a los cuales adora, han vuelto a ir al parque de la mano de su padre, dejando fotos de postal en sus redes sociales. En este proceso, que él califica de "etapa", ha sido fundamental el apoyo de su mujer, Susana.

"Ella me ha apoyado siempre en todo y lo tiene claro. Y sabe que ahora toca cumplir los compromisos adquiridos, en este caso en el Senado. Ahora no puedo dejarlos colgados".

Una etapa nueva en el PSM

Lobato no quiere oír hablar de términos como degradación cuando hablamos de su nueva realidad. Él prefiere catalogar "las diferentes etapas" que van pasando ante él. "Tuve mi etapa en Hacienda, magnífica, de tres años. Luego mi etapa de alcalde, después diputado y secretario general del PSM".

"Ahora paso más a la segunda línea, echando una mano pero desde otros ámbitos. Mis temas son más técnicos como fondos europeos, economía y financiación autonómica. En vez de estar todo el día de entrevistas y visitas a municipios, pues pasar a esa segunda línea".

Una pregunta surge tras una situación así, y es si merece la pena dejar todo atrás y volver a la antigua vida laboral. Algo que sí se le cruzó por la mente en aquellas horas más duras del proceso. "Se me pasa todo por la cabeza, y veremos en el futuro. Aún queda el congreso regional y estamos en un momento de reflexión".

"Tengo varios caminos a medio plazo. Volver a Hacienda es el más cómodo, porque tengo la plaza en Colmenar Viejo y rango económico de director general. Es otra vida, sin móvil ni email. Otra es seguir haciendo vida política en el Senado, siendo útil desde un plano más profesional".

"Por último, he tenido bastantes planteamientos del sector privado. Siempre he dicho que en mi vida, en algún momento, quiero tener una etapa en el sector privado.

Congreso del PSM y liderazgo de Óscar López

El próximo fin de semana, durante los días 1 y 2 de febrero, se celebrará el 15 Congreso Regional del PSM. Una cita que será inusual para Lobato, que ha pasado de liderar el partido a acudir a este evento como militante raso.

La hoja de ruta a seguir es bastante difusa a día de hoy. "La dirección es propia de la gente que apoya a Óscar, muy en la línea de Simancas". "El planteamiento, legítimo, es más de una confrontación directa y personal. No lo juzgo, es difícil saber en Madrid cuál puede funcionar mejor. Yo hice la que creía más eficaz".

Sobre si Óscar López ha contactado con él para asignarle algún papel relevante en la nueva etapa del PSM, Lobato confirma que no. "No me han planteado nada, algo que es normal hasta que no se celebre el Congreso".

"Será entonces cuando decidan si en la Asamblea tendré un perfil más institucional o no. Ahora estoy en cuatro comisiones en el Senado, que es donde tengo el trabajo", señala Lobato.

Por último, sobre su futuro, tanto en el Senado como en una posible vuelta en 2027 para las elecciones autonómicas, Lobato baraja varias opciones. El escaño de la cámara alta es suyo, no del partido, tal y como defendió una sentencia del Tribunal Constitucional en 2017.

El socialista no cree que su lugar peligre, primero por una cuestión de afinidad, pues ha sido nombrado recientemente senador del año, y por su valor añadido en asuntos tan técnicos como los que llevan en sus comisiones.

Sin embargo, no descarta el citado regreso dentro de dos años, cuando en mayo los madrileños tengan que volver a las urnas para elegir al nuevo presidente de la región. "No descarto nada porque en política pasa todo muy rápido y ahí no sabemos qué circunstancias se pueden dar. Esta es la nueva (a ratos no tanto) vida de Juan Lobato.