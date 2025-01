Feijóo volverá a las zonas afectadas por la DANA en Valencia pese al desgaste del PP con la gestión de Mazón

El pasado miércoles, un día después de retomar la actividad tras la Navidad, y a la misma hora en la que Pedro Sánchez iniciaba su gira para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco, Alberto Núñez Feijóo sorprendió al personal con un viaje a la Comunidad Valenciana que no estaba previsto en su agenda. Lo llevó con suma discreción.

Hasta que hizo acto de presencia en Utiel, uno de los pueblos afectados por la DANA, la dirección popular no quiso dar cuenta de su visita. La tercera a la región desde las trágicas riadas del 31 de octubre. Y la primera de las muchas que tiene previsto realizar a lo largo de este año, según avanzan fuentes de su equipo a Vozpópuli.

“No tenemos un calendario, pero la intención es mantener el espíritu vivo y la atención puesta allí. Ya a casi nadie le importa Valencia, salvo las cuestiones orgánicas del partido y nosotros vamos a intentar mantener el foco en las víctimas y en las ayudas. Volveremos a ir”. Uno de los objetivos de Feijóo con esta visita era diferenciarse de Pedro Sánchez, que desde su accidentado paso por Paiporta no ha querido regresar a los pueblos donde perdieron la vida 224 personas. “La gente grita al que va, pero al que no va, le guarda rabia”, opinan los populares. “Vamos a ir al cuerpo a cuerpo con la comparación”.

El líder popular estuvo dos jornadas en Valencia. La primera, acudió por la mañana –además de al citado municipio- a Algemesí y a una pedanía. A mediodía hizo parada para almorzar con Carlos Mazón. Por la tarde, continuó en Torrent, Alfafar y Llocnou. En todo momento, le acompañó el presidente de la Diputación de Valencia.

Al día siguiente, concluyó su agenda en un encuentro con alcaldes y portavoces de su partido, donde cerró filas como nunca antes con Mazón, ahora enfrascado en la ardua tarea de resarcirse de su polémica gestión durante la catástrofe, que ha infligido un severo castigo al PP en términos electorales.

Todavía es una incógnita el futuro de Mazón. Nadie en la dirección popular quiere pronunciarse sobre un melón que, en teoría, se tiene que abrir esta primavera: el congreso en la Comunidad Valenciana para relanzarlo o… dejarlo caer y encontrarle sustitución. La moneda está en el aire. Él mismo ligó su futuro a la recuperación y reconstrucción de las zonas devastadas. En realidad, buena parte de lo que pase dependerá de la demoscopia. Si Mazón es capaz de cambiar la percepción negativa que le persigue a día de hoy y remonta en las encuestas, la moneda caerá en cara. Si persiste el desgaste, caerá en cruz.

Una auditoría sobre el terreno

Lo que Feijóo parece tener claro es que su suerte no es la de Mazón. El presidente popular recorrió los municipios afectados sin la presencia del barón territorial. No fue casualidad. La versión de Génova es que se debió a cuestiones de agenda del president. No obstante, la intención de Feijóo era hacer una auditoría de la situación sobre el terreno y, al lado de Mazón, el recorrido no hubiera sido igual. Según señalan en su equipo, la visita fue “muy productiva”, porque escuchó testimonios “que estremecen” de personas que perdieron a sus seres más queridos, hogares o negocios. “Le contaron lo que de verdad pasa allí”.

El jueves, durante el encuentro con los dirigentes del PP valenciano, Feijóo cerró filas con Mazón cuando lo diferenció de Sánchez. “Son momentos muy difíciles, pero en esos momentos es cuando se mide la responsabilidad de la gente. Carlos ha dado la cara y ha tomado una decisión valiente al vincularse con el éxito de la reconstrucción”, apuntó. “Prefiero a quienes responden de su gestión que a quienes resisten”.

Otro de los objetivos de este viaje era plantear una agenda legislativa con medidas para paliar las consecuencias de la catástrofe. “Hemos de retratar a todos los diputados y senadores de la Comunidad Valenciana, del partido que fueren, a ver si están de acuerdo con la proposición de ley que presentará el Grupo Popular en favor de las ayudas reales, efectivas y sensatas para los afectados”, dijo Feijóo ante los suyos. “Fuimos a escuchar a la gente de allí”, apostillan en su entorno.