Agustín González, alcalde censurado de Jaén: "Montero usa como testaferro a Sánchez, el magnate del dinero público"

Fue la premiere de María Jesús Montero como secretaria general del PSOE andaluz. El 2 de enero, el Ayuntamiento de Jaén regresó a la nómina socialista gracias a una moción de censura con el partido localista Jaén Merece Más. Una capital de provincia para mantener vivo el carbón de lo que antes fue una hoguera de poder que ardía por casi toda la comunidad, la más poblada de España.

El extintor del PP empezó a reducir las llamaradas en 2018, cuando Juanma Moreno se hizo con la Junta de Andalucía, en manos del PSOE desde la preautonomía, en 1978. Pero el verdadero sofoco llegó en dos golpes: primero en 2022, con la histórica mayoría absoluta en las andaluzas, y luego en 2023, con la victoria en las municipales. El PP hizo pleno en siete de las ocho capitales de provincia. Jaén fue la excepción. El PSOE ganó por cientos de votos pero hubo empate en concejales y Jaén Merece Más, que en campaña pidió el voto por el cambio, desempató en favor de los populares.

Desde entonces, apenas quedaban rescoldos de aquella hegemonía socialista... un par de diputaciones y un ramillete de grandes municipios. Pero la hoy vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y cuasi líder de los socialistas andaluces -ahí es nada- está decidida a reavivar el fuego del PSOE en su antiguo fortín, la región que siempre fue el granero de votos por excelencia. Y su primer golpe de mano, sin necesidad de esperar a las urnas, ha sido la moción de censura que ha desbancado a Agustín González Romo (Sevilla, 11 de mayo de 1974) de la alcaldía de Jaén para poner fin al 8 de 8 de su rival.

Todo se precipitó el pasado 13 de diciembre. Así lo relata a Vozpópuli el alcalde censurado, en la primera entrevista que concede desde que fue desalojado del poder: "Ni siquiera sabemos de esa negociación, que desde luego se hace con nocturnidad y alevosía. No me comunicaron que me iban a hacer una moción de censura. Me enteré a través de un medio de comunicación".

¿Cómo fue?

Esa misma mañana [la del 13 de diciembre], venía el consejero de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía a firmar un convenio con nuestro Ayuntamiento en una competencia que era la administración digital, que llevaba Jaén Merece Más. Yo le dije al concejal, que es el portavoz, que viniese a recibirlo. Él, media hora antes, llama a alcaldía y dice que no viene. Lo llamé, le mandé un mensaje y no me contestó. Justo cuando estaba reunido con el consejero, una concejal me llamó de urgencia para contarme que la moción de censura iba para adelante. Al finalizar la rueda de prensa, un periodista, fuera de micrófono, me contó que en ese momento estaban firmando la moción.

¿Había razones para una moción de censura? ¿Qué tal ha sido su relación con Jaén Merece Más?

Complicada, sobre todo porque yo siempre he entendido un equipo de gobierno como uno solo. Tenía trece concejales y siempre he tratado a todos por igual. He respetado al primer teniente alcalde hasta que dimitió, habría que preguntarle por qué. Estos meses han sido una espada de Damocles siempre encima de nuestra cabeza, desde el primer día. Lo primero que me dijo el presidente de este partido fue: “No sabemos lo que va a durar, igual mañana rompemos”. Yo lo comparo con un matrimonio, si tú en tu misma ceremonia dices que no sabes cuánto va a durar ese matrimonio, mal empezamos.

La falta de confianza siempre ha estado ahí. Nosotros, sabiendo lo importante que era este proyecto, hemos seguido, incluso hemos cedido competencias que no estaban previstas. Siempre hemos estado trabajando de la mano. Desde luego, aguantando amenazas. Tenían muy claro que siempre iban a estar con el mejor postor. Ahora lastran a la ciudad, paralizan todos los proyectos que se iban a llevar a cabo.

Jaén Merece Más esgrimió un incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía.

Alguna excusa tienen que dar. La Junta ha cumplido muchos de los proyectos que venían en esas medidas. Simplemente, en este 2025 va a funcionar el tranvía en Jaén, que llevaba 13 años abandonado. La inversión que ha puesto la Junta ha sido brutal. Un conservatorio de música o un centro de salud. En educación, se han invertido más de 5 millones para reformar institutos. O un centro de Formación Profesional. También el Banco Digital, por traer un nicho de mercado que va a dar empleo y va a revitalizar la actividad de la ciudad… todo eso lo ha puesto la Junta de Andalucía.

La apuesta del Gobierno central en Jaén ha sido de 50.000 euros en los Presupuestos del Estado, medio euro por persona

En los presupuestos para 2025, la inversión por habitante es la segunda más alta. Siempre puede ser más, por supuesto. Pero la Diputación Provincial [en manos del PSOE] estaba apostando por Jaén capital hasta 2023, trajeron muchos proyectos e inversiones y, sin embargo, a partir de mayo el presidente tarda ocho meses en recibirme y dice que la apuesta a partir de ahora serán los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y la apuesta del Gobierno central ha sido de 50.000 euros en los Presupuestos del Estado. Medio euro por persona.

¿Entonces por qué la moción de censura?

Está claro, lo que sospechábamos hace una semana se ha refrendado con la candidatura de la vicepresidenta Montero a la secretaría general del PSOE, que es la que ha firmado el acuerdo con Jaén Merece Más. El acuerdo lo firma, por cierto, como vicesecretaria general del PSOE, pero habla como ministra y no sé hasta qué punto puede hacer eso. Está claro que lo que hemos presenciado es una maniobra política de las más reprobables y dañinas de la democracia.

Una ministra que, por cierto, la conocíamos por su papel en los ERE en Jaén y cercana a figuras controvertidas como Santos Cerdán. El acuerdo está usando el dinero de todos los españoles como monedad de cambio para una alcaldía. Está usando como testaferro a Pedro Sánchez, que es el auténtico magnate del dinero público en España. Lo que hemos presenciado es una maniobra política.

Parece ser que Montero ha prometido una refinanciación de la deuda al Ayuntamiento.

Hablamos de una compra de la alcaldía. Cuando llegamos y vimos la situación que había lo primero que hicimos para tratar de sacar el Presupuesto adelante y que los jienenses pudiesen disfrutar de una ciudad con futuro fue un plan de contención del gasto, para equilibrar gastos e ingresos. Reducíamos los gastos superfluos e incrementábamos los ingresos. Pero necesitábamos la ayuda de esa refinanciación de la deuda.

Entonces, solicité una reunión a la ministra. Tuve que solicitarla varias veces. Por fin, a los meses, se dignó a contestar. Subimos a Madrid, con el primer teniente alcalde de entonces, de Jaén Merece Más. No nos recibió ella, sino una directora general.

¿Y qué pasó?

Le solicitamos una flexibilización de la deuda. No como un trato de favor, sino haciendo los deberes, lo que no se ha hecho nunca en Jaén lo estábamos haciendo nosotros a través de un plan de ahorro y contención del gasto. La respuesta de ella fue: "No he venido a hablar de eso, sino de cómo vais a hacer frente al pago de este año y la única solución para lo que pedís la tenéis vosotros, que es subir los impuestos. Y para reducir los gastos, haced un ERE si lo estimáis oportuno". Esa fue su respuesta. Además, nos dijo que la refinanciación no era posible técnicamente.

Ahora nos encontramos que esa refinanciación sí es posible técnica y políticamente. A cambio de nada se da. Bueno, a cambio de la alcaldía. Ese es el acuerdo. Si el alcalde es del PSOE, entonces los jienenses sí tendrán derecho a esa refinanciación de la deuda.

¿Qué han dicho sus compañeros del PP, alcaldes todos ellos de capitales de provincia?

Lo llevaría más allá, no se trata de ningún partido, se trata de todos los municipios de toda España. Estamos hablando de que nosotros estamos entre los cuatro grandes municipios de toda España más endeudados. Jerez es otro. O Parla, gobernada por el PSOE. Imagino que querrán las mismas condiciones que Jaén. Y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias ya ha dicho que lo va a exigir. No es un tema de partido, es un tema de equidad e igualdad para todos los españoles. Si se lo dan a Jaén…

Este verano, en agosto, el presidente de Jaén Merece Más hacía unas declaraciones en contra del pacto de Cataluña y decía que no se podía condonar una deuda porque incumplía el principio de igualdad de los españoles. Eso es público, está en la hemeroteca. Nos llama la atención que ahora sí se puede hacer ese trato de favor.