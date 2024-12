Feijóo da libertad a sus barones pero pide tranquilidad: Prohens amaga con un adelanto electoral y Mañueco lo descarta

"No queremos vernos implicados, no vamos a intervenir, vamos a dar autonomía plena, confianza absoluta. Ellos sabrán qué es lo mejor". Así se expresan en la dirección del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo no quiere inmiscuirse en las decisiones de los gobiernos autonómicos de su partido. El último exabrupto de Vox ha puesto en jaque la gobernabilidad de seis ejecutivos regionales, que se ven tentados a abrir la veda electoral. El líder de la formación evita interferir. No obstante, algunos de sus barones admiten a Vozpópuli que no es partidario de una maratón con las urnas en este momento. "Prefiere un 2025 tranquilo", desliza uno de ellos. En Génova 13, corroboran: "No es lo que buscamos".



En las últimas semanas, los movimientos tectónicos entre PP y Vox -a cuenta de la crisis migratoria- han tensado la relación en los territorios hasta el extremo de que, en las Islas Baleares, la presidenta, Marga Prohens, ya amaga con apretar el botón electoral... si el partido de Santiago Abascal mantiene su boicot a la legislatura. Por lo pronto, el Govern frenó ayer la tramitación del proyecto de Presupuestos del próximo año y también fagocitó -con el concurso de la izquierda- la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Dos dardos directos a su “socio” parlamentario, que da por irreconducible la situación.



Nada que ver con la postura del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que descarta dar la campanada y se muestra más bien cauto. Su intención es agotar el mandato hasta marzo de 2026. "A no ser que Pedro Sánchez convoque las generales, entonces se lo pensará", inciden en su entorno. El razonamiento es el siguiente: "Ahora gobernamos sin Vox, cualquier disparate que diga García Gallardo lo hace a título personal o de su partido, no de la Junta, y la gente quiere normalidad; frente al batiburrillo del Gobierno no podemos ser nosotros los que demos inestabilidad a la política en España". Para más inri, “no hay garantías de que un adelanto cambie mucho el panorama”.



De todos los gobiernos que dependen de Vox, los dos que más opciones tienen para acudir a las urnas en el corto plazo son Baleares y Castilla y León. El primero, porque Prohens se ve con fuerza. “Ahora mismo estamos en los 29-30 escaños según nuestros sondeos internos”, desvelan fuentes del Govern. Es decir, rozando la mayoría absoluta. El segundo, porque la legislatura se encuentra prácticamente en su postrimería. Aunque, ni con esas, Mañueco quiere anticipar acontecimientos. Antaño, la apuesta no le salió como preveía y esta vez prefiere darse tiempo.



En el resto de comunidades, Murcia, Extremadura, Aragón y, por razones obvias, la Comunidad Valenciana, no se plantean la hipótesis del adelanto. De momento. Porque el hartazgo con Vox es generalizado. Y existe una creencia de que sus votantes acabarán penalizándole si las trabas a la acción legislativa desembocan en las urnas. “Nadie les ha votado para complicar la vida a nuestros presidentes. Que tomen ejemplo de lo que le pasó a otro partido, Ciudadanos, cuando intentó hacer algo parecido en Murcia”, apuntillan en la sede popular.

"Ardería Bambú"

El punto a favor de un hipotético adelanto en todos los territorios -salvo el valenciano- es que no hay ninguna encuesta que augure un cambio político. “No hay transferencia entre bloques”. En todo caso, en el PP opinan que las consecuencias para Vox a nivel nacional si se perdiera un gobierno autonómico por sus vaivenes serían catastróficas: “Ardería su sede de Bambú”.



En el territorio donde más suenan los cantos electorales, Baleares, “está todo sobre la mesa”. La opción de adelantar surgió el pasado domingo, en un encuentro de Prohens con alcaldes y cargos de su partido. “Dijeron ‘basta’ ante los chantajes de Vox”. Pero en el Consolat, sede del Ejecutivo balear, reducen el soufflé: “No lo veo tan posible, no es ningún drama tener que prorrogar nuestros presupuestos de 2024”, zanja una persona de confianza de Prohens. Tal y como ha podido saber este diario, Feijóo telefoneó ayer a la presidenta balear, aunque ninguna de las dos partes ha querido desvelar el contenido de la conversación que mantuvieron.



En las filas de Vox, el enfado con Prohens por su decisión de frenar los cambios en Memoria Democrática apoyándose en los partidos de la oposición es morrocotudo. “Deploramos el espectáculo dado por el PP tratando de negociar a la desesperada a dos bandas”, denunciaron este martes fuentes del entorno de Abascal. “No vamos a admitir que el PP se siente con Dios y el diablo a la vez, demostrando su falta de principios y de palabra”.