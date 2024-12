Feijóo dispara contra Sánchez en su balance: "Nunca ha habido un año de más corrupción, escándalos y desigualdad"

"Nunca ha habido un año de más corrupción, escándalos y desigualdad". Con estas palabras empaqueta Alberto Núñez Feijóo el 2024. El líder del Partido Popular compareció este viernes en Madrid ante la prensa por última vez antes de las doce campanadas. Lo hizo ante una amplia representación femenina de la cúpula de su formación encabezada por Cuca Gamarra, que irrumpió en el Espacio Jorge Juan, donde tuvo lugar el acto, tarareando por lo bajini el mítico himno del partido. "Tan, tantan, tarantantan" (no confundir con el villancico navideño). Las dirigentes populares, el único hombre fue Miguel Tellado, portavoz en el Congreso de los Diputados, se sentaron en primera fila. Durante todo el discurso, fueron asintiendo con la cabeza y tomando fotografías.

En los primeros compases, Feijóo quiso centrarse en la Comunidad Valenciana, que todavía padece las consecuencias de la DANA más mortífera de su historia. "Haremos todo lo que podamos hacer para reparar lo que aún es reparable, todo y todo". A partir de ahí, empezó a desentrañar todo lo acontecido en los últimos doce meses.

Sobre la economía, a fin de aterrizar a tierra el cohete del Gobierno, resumió: "Cada mes se ha hecho más largo para la mayoría de familias, cada vez cuesta más afrontar los gastos, acceder a una vivienda cada vez es más difícil". Los problemas que había en enero... "no se han resuelto en diciembre". Y las cifras siguen siendo las que son. "Tenemos el desempleo más alto de la UE, debemos más dinero que nunca, hemos pagado más impuestos que nunca (...). Somos el tercer país de la UE con mayor porcentaje de la población en riesgo de pobreza". Por ello, sentenció que "el Gobierno tiene una percepción equivocada de España".

En otro capítulo, el líder popular ironizó con que lo inédito este año ha sido el día "que hayamos amanecido sin una nueva corrupción, un chantaje, intercambio de privilegios o mentiras". Con el Ejecutivo de Sánchez, radiografió, "el escándalo político se ha convertido en algo contidiano". Del sinfín de casos que han ido brotando desde que, en el mes de febrero, la Guardia Civil detuvo a Koldo García Izaguirre, asesor estrella de José Luis Ábalos, directamente dijo: "Ha sido bochornoso a efectos del Gobierno". Para los españoles, "una pérdida de tiempo y dinero invertido en contra de sus intereses".

Núñez Feijóo lamentó que España "no tiene un Gobierno interesado en los problemas de los españoles, en aprobar leyes sin desguazar el Estado". A su juicio, ni Sánchez ni ninguno de sus ministros están preocupados "en nada que no sea su propia supervivencia". Y, a pesar de todo, el líder de la oposición ensalzó la resistencia del pueblo que aspira a gobernar. "Nuestra nación ha demostrado que es capaz de hacer frente a todo, España sale adelante gracias al esfuerzo de las familias, a los ciudadanos, a los que el Gobierno sólo ve como objetivos de recaudación de impuestos; o gracias a las empresas, a las que se persigue o se señala por invertir, y gracias a la solidaridad de la nación".

"Los juzgados, Waterloo y Franco"

"Hasta aquí ha llegado el 2024", concluyó. Y puso el telescopio en el 2025: "Discurrirá entre los juzgados, Waterloo y quizás algo de Franco". A los suyos, a pesar de los resultados electorales cosechados en las últimas cuatro citas, les puso deberes: "La política tiene que ser algo más que competir contra el adversario, yo no no me conformo, les aseguro que el PP no se conforma". Del balance de su partido, presumió: "Hemos logrado ser la voz de los españoles, el dique de contención de los atropellos".

Con el eco de las recientes alianzas que ha forjado el Grupo Popular en el Congreso con partidos como Junts, para derogar el impuesto a las energéticas, Núñez Feijóo recalcó: "Existe una alternativa y quiero que los españoles sepan que el PP reúne mayorías y saca leyes adelante, no a cualquier precio, sin ceder a chantajes, sin subastar el Estado, sin votaciones agónicas y sin cambiar de principios".

Posteriormente, en el turno de preguntas, insistió en esa idea. "Hemos coincidido en votaciones con Junts y las hemos ganado, Si no tenemos los votos de Vox, Junts o el PNV, no es posible ganar votaciones". Sobre las suspicacias que puedan despertar en las filas populares los acercamientos con la formación Puigdemont en el ámbito parlamentario, matizó: "Coincidir para cumplir el programa sin chantajes, sin amenazas, es algo que tiene que hacer alguien que opta a la presidencia del Gobierno". En el próximo año, avanzó, la estrategia del PP consistirá en "trasladar" el "programa electoral en el Congreso y el Senado". En todo caso, Feijóo descartó equiparar los pactos del PP con Junts con los del Gobierno. "Es un insulto a la inteligencia".

Particularmente duro se mostró con Vox. En un momento en el que el partido de Santiago Abascal amenaza con boicotear la estabilidad de seis territorios en los que gobierna el PP en minoría, Feijóo advirtió: "Tendrá que tomar una decisión, si lo que quiere es facilitar el cambio en España o impedirlo, si lo que quiere es hacer oposición al PP o a Sánchez". Al partido verde le reprochó que "sus comportamientos son contradictorios y confusos". No así el del PP. "Estamos aquí para cambiar el Gobierno de nuestro país, no vamos a perder el tiempo en ninguna otra cosa".

Finalmente, Feijóo hizo alusión a la maltrecha relación con Sánchez, que en 2024 se ha saldado con un desencuentro total: por primera vez desde que llegó a Génova no han celebrado ninguna reunión. "Eso es así, no hay matices ni razones o justificaciones para ello". Y agregó: "El señor Sánchez no tiene un problema con Feijóo, tiene un problema con la democracia. Es un presidente que del que el CGPJ se tiene que proteger, tiene un Fiscal General que trabaja exclusivamente para hacer oposición a sus rivales, tiene un problema con los algoritmos de los medios de comunicación, para que una parte de ellos no pueda recibir publicidad y la otra sí. El problema es con la democracia, esto no es una crítica, es una crónica de lo que ha venido ocurriendo".