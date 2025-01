El sector duro de Junts extrema la presión a Puigdemont para censurar a Sánchez e ir a elecciones: "Nos ha mentido"

La presión sobre Carles Puigdemont, para que rompa definitivamente con el PSOE, e incluso pueda apoyar una moción de censura del PP con la participación de Vox para adelantar las elecciones generales, va en aumento en las filas de Junts. "Nos ha mentido, no cumpliendo nada de lo que hemos firmado" defienden en el entorno del expresidente catalán.

A dos días para que el líder del partido separatista reúna en Bruselas a toda la dirección, 24 horas después de conocer si la Mesa del Congreso tramita o no la cuestión de confianza que le solicitaron a Sánchez, decisión que por ahora parece que será en contra de sus intereses, el sector más duro de JxCat aboga por sumar sus votos a los de la derecha para ir a elecciones.

De esa reunión en la capital comunitaria, tras la que comparecerá el propio Puigdemont para anunciar la decisión que han tomado, depende en gran parte la viabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez. Al cierre de esta edición, la mayoría de las fuentes consultadas en Junts, opinan que se encaminan hacia "la ruptura" por el "hartazgo" de tener que "aceptar y asumir excusa tras excusa para no dar cumplimiento a lo pactado".

Precisamente la filtración de que la Mesa del Congreso, que preside la socialista Francina Armengol precisamente por exigencia de Junts, rechace el jueves la tramitación de la cuestión de confianza que propusieron ya hace unas semanas, lleva a los colaboradores de Puigdemont a pensar en ese escenario de dejar de apoyar al PSOE.

Por ahora, según las mismas fuentes, la ruptura supondría eso. La finalización del apoyo del partido independentista al Gobierno de coalición. Pero aunque públicamente sostienen repetidamente que no unirán sus votos a los de Vox, para hacer prosperar la moción de censura que ya analiza Alberto Núñez Feijóo, en esto no hay una posición unánime.

Pugna discursiva con ERC

Algunos dirigentes consideran que "después de haber investido a Sánchez, no pasa nada por utilizar nuestros votos para echarle". Más aún, si dicha moción de censura lleva aparejado un compromiso de convocatoria electoral inminente. Un escenario que en JxCat contemplan con cierta esperanza, ya que según todos los sondeos que manejan, "nos comemos electoralmente a ERC", su gran rival en Cataluña.

Precisamente, el endurecimiento de la postura por parte de los republicanos, pese a haber apoyado a Sánchez e investido a Salvador Illa, que tras la victoria de Oriol Junqueras han optado por radicalizar su discurso para equipararse a Junts, es lo que ha llevado a los de Puigdemont a subir más el tono de voz contra los socialistas.

En la mañana de este martes, en un desayuno informativo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, avisó al PSOE de que tomarán decisiones que "no gustarán" si se oponen a tramitar la iniciativa para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza.

"Si no lo tramitan significa que no se ven capaces de restablecer la confianza" explicitó Turull, uno de los negociadores que participan en las reuniones con el mediador en Ginebra. "Si no cumplen y no se ven capaces de restablecer esta confianza, hay que tomar decisiones que le puedo asegurar que no gustarán al PSOE", defendió en su intervención pública.

El Gobierno desprecia la petición de Junts

Desde el Gobierno, este martes, la portavoz Pilar Alegría, calificó como "no justificada la cuestión de confianza" que Junts reclama al presidente del Gobierno. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte preguntó a los de Carles Puigdemont por qué insisten en este instrumento parlamentario si el Ejecutivo cumple los compromisos suscritos en el acuerdo de investidura.

"La pregunta que yo les trasladaría es ¿por qué?", lanzó, Alegría, a modo de interpelación a sus socios. La ministra, en la carrera para liderar el PSOE de Aragón, añadió que "les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias".

Pilar Alegría, que defendió que "en lo que está en nuestra mano, cumplimos con los compromisos", recordó que los grupos parlamentarios "tienen otros instrumentos y otras herramientas", en referencia a la moción de censura, pero que la prerrogativa de una cuestión de confianza pertenece al presidente del Gobierno.