El Gobierno deberá aclarar si las vacaciones de Sánchez han supuesto un coste a las arcas del Estado

Pedro Sánchez llegó el pasado lunes a Moncloa tras cinco días de vacaciones en la estación de esquí de Cerler, un pueblo oscense de apenas 400 habitantes que sufrió toda avalancha de medidas de seguridad para resguardar la integridad del jefe del Ejecutivo. Ahora, el Gobierno tendrá que aclarar si la visita privada del presidente junto a su familia, que ha sido objeto de críticas por el amplio despliegue de efectivos que le ha hecho pasar totalmente desapercibido en la nieve, ha supuesto coste alguno a las arcas del Estado.

El operativo tenía el fin de que el líder socialista no fuera objetivo de increpación por parte de los ciudadanos, aunque no fue perfecto. Sánchez disfrutó de 68 pistas en perfecto estado y 77 kilómetros esquiables. Esta ha sido la quinta vez, tras 2014, 2015, 2017 y 2018, que el presidente, desde que es una figura pública reconocida, pasa su particular semana blanca en este rincón del Pirineo aragonés, acompañado de su esposa, Begoña Gómez. Pero ahora al PP le gotea el colmillo y, por eso, registró este mismo lunes una pregunta en el Senado para indagar en el viaje y utilizarlo como arma política en pleno escándalo.

"¿Ha supuesto algún tipo de coste para las arcas del Estado el cierre al público de un establecimiento turístico en la estación de esquí de Cerler (Huesca) durante las vacaciones navideñas del Presidente del Gobierno, su familia y amigos?", reza el texto de la pregunta, a la que ha tenido acceso este diario. La estación pertenece al Grupo Aramón, que gestiona cuatro de las siete estaciones de Aragón.

Pese al despliegue, Sánchez no pudo evitar los desprecios de quienes le reconocieron. Y es que se sucedieron y viralizaron varios vídeos filmados por algunos esquiadores, donde se les ve increpando al líder socialista: "rata", "traidor", "tendrías que estar preso" o "¡que te vote Txapote!". Algunos ciudadanos también le afearon su ausencia en Valencia para arropar a los afectados por la DANA en el funeral al que acudieron los Reyes, pero sí su predisposición para disfrutar de una escapada navideña.

Sánchez practica snowboard y tiene un nivel avanzado. Al presidente le gusta esquiar en la parte más elevada de la montaña, donde se encuentran las pistas más difíciles. Y solo ha salido del hotel Cornel, en el casco urbano de Cerler, para esquiarlas. Moncloa no quiso hacer ningún comentario, escudándose en que se trataba de un viaje privado y los servicios de seguridad evitaron en todo momento un acercamiento de las cámaras de televisión. Una de las pocas fotografías del presidente en Cerler es la que se hizo con los miembros de la agrupación socialista de Benasque, que colgaron este lunes en sus redes sociales.